天氣預測︱寒冷天氣警告生效　明日市區氣溫約9度【附未來數日天氣預測】

▲ 今日早晚天氣寒冷。（經濟日報圖片）

【天文台 / 寒冷 / 入冬】本港今早氣溫普遍下降至12度或以下。天文台表示，受強烈冬季季候風影響，本港今日早晚寒冷，明日市區氣溫在9至10度水平，有機會是入冬以來的最低紀錄。周末期間新界多處地區早上嚴寒，高地氣溫或接近冰點，漸轉天晴及非常乾燥。

此外，由於風寒效應較顯著，身體感覺的溫度會較實際氣溫低。市民特別是進行戶外活動的人士請留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。

下星期一早上仍然寒冷，至下同中期氣溫逐漸回升，雲量增多及較為潮濕。

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▲ 今日早晚天氣寒冷。（經濟日報圖片）

天氣預測︱流感及新型冠狀病毒在冬季趨活躍

衞生防護中心表示，由於天氣寒冷，市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，保障健康。寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。

另外，多種呼吸道病原體，包括流感及新型冠狀病毒在內，可能在冬季轉趨活躍並同時傳播。建議所有年滿6個月或以上的人士接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。

▲ 香港天氣預測。

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