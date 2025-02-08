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大S徐熙媛去世︱大S今日頭七也是結婚3周年紀念日　具俊曄發文深情告白：永遠愛妳

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 39 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

今日是大S「頭七」，也是與具俊曄的結婚紀念日。

【徐熙媛 / 大S / 大S去世 / 具俊曄】大S徐熙媛不幸病逝，終年48歲。今日（2月8日）正是大S徐熙媛「頭七」，也是大S與具俊曄的結婚3周年紀念日。

在今天早上，具俊曄在個人IG發文，用韓文寫下「영원히사랑해」，意思為「我永遠愛妳」，同時標註大S的IG帳號並放上深情的背景音樂。

不少網友紛紛留言安慰及具俊曄，分別寫道：「哭吧，用力的哭！盡情的哭想哭多久就哭，哭完之後好好保重好好活著一樣可以守護她的愛」、「姐夫加油！你們的愛沒有消失 只是換了一種形式……加油 總有一天會再相遇」、「打開聲音聽到旋律也難過起來，請好好替熙媛的愛活下去，好好保重身體」、「歐巴，加油！永遠愛你們」。

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大S徐熙媛去世︱無奈如今天人永隔

大S和具俊曄在1998年曾短暫交往，卻因禁愛令被迫分手。直到大S於2021年與汪小菲離婚後，具俊曄嘗試重新聯繫她，多年沒換的電話號碼，讓這段跨越20年的緣分重新牽起。

具俊曄曾受訪承認這段婚姻得來不易：「她是我年輕時期交往的戀人，現在我們雖然都中年了，但我不是因為她的外貌而愛上她，我是愛她的全部。」無奈如今天人永隔，而S媽曾稱：「跟Oppa這3年的婚姻，是熙媛48年人生中最快樂的時光。」

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