大S徐熙媛去世︱大S今日頭七也是結婚3周年紀念日 具俊曄發文深情告白：永遠愛妳
撰文： 文體藝online
發布時間： 39 分鐘前
【徐熙媛 / 大S / 大S去世 / 具俊曄】大S徐熙媛不幸病逝，終年48歲。今日（2月8日）正是大S徐熙媛「頭七」，也是大S與具俊曄的結婚3周年紀念日。
在今天早上，具俊曄在個人IG發文，用韓文寫下「영원히사랑해」，意思為「我永遠愛妳」，同時標註大S的IG帳號並放上深情的背景音樂。
不少網友紛紛留言安慰及具俊曄，分別寫道：「哭吧，用力的哭！盡情的哭想哭多久就哭，哭完之後好好保重好好活著一樣可以守護她的愛」、「姐夫加油！你們的愛沒有消失 只是換了一種形式……加油 總有一天會再相遇」、「打開聲音聽到旋律也難過起來，請好好替熙媛的愛活下去，好好保重身體」、「歐巴，加油！永遠愛你們」。
大S徐熙媛去世︱無奈如今天人永隔
大S和具俊曄在1998年曾短暫交往，卻因禁愛令被迫分手。直到大S於2021年與汪小菲離婚後，具俊曄嘗試重新聯繫她，多年沒換的電話號碼，讓這段跨越20年的緣分重新牽起。
具俊曄曾受訪承認這段婚姻得來不易：「她是我年輕時期交往的戀人，現在我們雖然都中年了，但我不是因為她的外貌而愛上她，我是愛她的全部。」無奈如今天人永隔，而S媽曾稱：「跟Oppa這3年的婚姻，是熙媛48年人生中最快樂的時光。」
最新影片推介：
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：