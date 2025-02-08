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加徵關稅｜林玄武：影響本港不明朗因素愈來愈多　中小企尤其艱難

社會

撰文： 王月明

發布時間： 3 小時前

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林玄武：影響本港不明朗因素愈來愈多，中小企尤其艱難。（資料圖片）

【關稅 / 中小企業 / 經濟】特區政府決定就美國向香港產品加徵10%關稅，向世界貿易組織提出申訴。香港付貨人委員會主席林宣武今早（8日）在商台節目《政經星期六》指，美國不尊重香港獨立關稅區地位，香港必須抗議。

林宣武表示，本港廠商過去10年都一直部署，以中國加一模式在東南亞、南美洲等地設產業鏈，不過中小企人才和資金較弱，面對較大困難，又預期在美國的舉措下，影響本港的不明朗因素只會愈來愈多，企業即使投資國外，仍然會有風險。

金融界立法會議員陳振英指，美國對外加徵關稅，會刺激通脹，影響減息幅度，可能會到下半年才減息，香港在聯繫匯率下，只能維持利率不變，雖然香港經濟勢頭不錯，不過未來可能仍然面對艱難。 

行政會議成員、保險界立法會議員陳健波指，政府面對財赤，必須在月底公布的《財政預算案》中，顯示出能夠控制開支，否則有可能影響香港評級。他説，目前政府約一半開支難以調動，包括用於基層福利，但有空間在2年內削減5%開支，建議設上訴委員會，讓不同部門反映財政需要。他又指不少公營機構有充足儲備，在財赤下應將儲備交回政府，共度時艱。

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