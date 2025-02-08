加徵關稅｜林玄武：影響本港不明朗因素愈來愈多　中小企尤其艱難

▲ 林玄武：影響本港不明朗因素愈來愈多，中小企尤其艱難。（資料圖片）

【關稅 / 中小企業 / 經濟】特區政府決定就美國向香港產品加徵10%關稅，向世界貿易組織提出申訴。香港付貨人委員會主席林宣武今早（8日）在商台節目《政經星期六》指，美國不尊重香港獨立關稅區地位，香港必須抗議。

林宣武表示，本港廠商過去10年都一直部署，以中國加一模式在東南亞、南美洲等地設產業鏈，不過中小企人才和資金較弱，面對較大困難，又預期在美國的舉措下，影響本港的不明朗因素只會愈來愈多，企業即使投資國外，仍然會有風險。

金融界立法會議員陳振英指，美國對外加徵關稅，會刺激通脹，影響減息幅度，可能會到下半年才減息，香港在聯繫匯率下，只能維持利率不變，雖然香港經濟勢頭不錯，不過未來可能仍然面對艱難。

行政會議成員、保險界立法會議員陳健波指，政府面對財赤，必須在月底公布的《財政預算案》中，顯示出能夠控制開支，否則有可能影響香港評級。他説，目前政府約一半開支難以調動，包括用於基層福利，但有空間在2年內削減5%開支，建議設上訴委員會，讓不同部門反映財政需要。他又指不少公營機構有充足儲備，在財赤下應將儲備交回政府，共度時艱。

加徵關稅｜盧金榮：目前關稅對港商影響可控 支持港府向世貿提出申訴

美國停收中港包裹｜香港郵政續停寄美國包裹服務 港府：需釐清加徵關稅要求

加徵關稅｜港府：決定就美國對香港產品加徵關稅向世貿提出申訴 丘應樺晤商會討論應對措施

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】