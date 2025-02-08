大S徐熙媛去世｜大S骨灰放置家中疑惹鄰居不滿　小S回應將環保樹葬：回歸大自然

▲ 大S骨灰放置家中疑惹鄰居不滿，小S回應將環保樹葬：回歸大自然。

【大S / 徐熙媛 / 小S /徐熙娣 / 樹葬】大S徐熙媛於日本因流感併發肺炎猝逝，終年48歲。日前，其骨灰由家人護送回台灣，傳被放置在家中。

昨日（7日），疑大S鄰居在社交媒體發文，對此事表示不滿；小S透過經紀人澄清，大S骨灰將以樹葬方式安葬，回歸大自然。

大S徐熙媛去世︱大S今日頭七也是結婚3周年紀念日 具俊曄發文深情告白：永遠愛妳

▼ 點擊圖片放大 ▲ （小S微博） ▲ （小S微博） ▲ （大S微博） ▲ （大S Facebook） ▲ （大S Facebook） ▲ （大S Facebook） ▲ （大S Facebook）

大S徐熙媛去世｜疑大S放家中惹鄰居不滿

有網民Threads發文指責，遂並未指名道姓，但網民猜測其是在表達對大S骨灰放置於家中表達不滿，問及「說得你是她鄰居一樣」，事主回覆稱「我就是，怎樣？」。帖文全文如下：

公眾人物就那麼自私的公開要把親人的骨灰放置家中？！完全無視社區大樓住戶的不安！旣然那麼愛姊姊，每天都必須跟她聊天，為什麼不放妳帝寶自家？ 要想人尊重必須要先尊重別人吧！逝者已矣，請讓她安息吧！連陽宅陰宅都分不清楚，如果是透天別墅，你們要放幾十個骨灰我們管不著，但請不要讓大樓住戶要為了你們的自私行為而沒了生活品質。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

大S徐熙媛去世｜小S回應將環保樹葬

據台媒報導，S家親友團透露，近日有關「骨灰將安置於家中」消息是誤傳，並非事實，並透露骨灰只是「暫時放置在家裡」，小S透過經紀人澄清，指姐姐骨灰將以樹葬方式安葬，並透露原因：

因為其實我們每次聚餐的時候，都一定會料到生死的話題，然後每個人都會有自己的想法，記得當時我姊姊說，如果她有一天走了，她想要環保樹葬，所以我們現在正在申請當中，我姊的骨灰是先暫時放在溫暖的家中。等申請到了，我們就會把我親愛姊姊的骨灰回歸大自然。

徐熙媛大S去世｜小S傷心過度請半年假 電視台發聲明公布代班主持

徐熙媛大S去世｜大S頭七撞正結婚周年網民呼虐心 具俊曄心碎留言：熙媛永遠的愛

徐熙媛大S去世｜大S為愛犬吃素13年曾籲停售皮草 因生育遭張蘭強迫吃肉

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】