  • 16°C
香港時間：202528日 (六) 13:44

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大S徐熙媛去世｜大S骨灰放置家中疑惹鄰居不滿　小S回應將環保樹葬：回歸大自然

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

大S骨灰放置家中疑惹鄰居不滿，小S回應將環保樹葬：回歸大自然。

【大S / 徐熙媛 / 小S /徐熙娣 / 樹葬】大S徐熙媛於日本因流感併發肺炎猝逝，終年48歲。日前，其骨灰由家人護送回台灣，傳被放置在家中。

昨日（7日），疑大S鄰居在社交媒體發文，對此事表示不滿；小S透過經紀人澄清，大S骨灰將以樹葬方式安葬，回歸大自然。

大S徐熙媛去世︱大S今日頭七也是結婚3周年紀念日　具俊曄發文深情告白：永遠愛妳

點擊圖片放大
  • （小S微博）
  • （小S微博）
  • （大S微博）
  • （大S Facebook）
  • （大S Facebook）
  • （大S Facebook）
  • （大S Facebook）

    • 大S徐熙媛去世｜疑大S放家中惹鄰居不滿

    有網民Threads發文指責，遂並未指名道姓，但網民猜測其是在表達對大S骨灰放置於家中表達不滿，問及「說得你是她鄰居一樣」，事主回覆稱「我就是，怎樣？」。帖文全文如下：

    公眾人物就那麼自私的公開要把親人的骨灰放置家中？！完全無視社區大樓住戶的不安！旣然那麼愛姊姊，每天都必須跟她聊天，為什麼不放妳帝寶自家？

    要想人尊重必須要先尊重別人吧！逝者已矣，請讓她安息吧！連陽宅陰宅都分不清楚，如果是透天別墅，你們要放幾十個骨灰我們管不著，但請不要讓大樓住戶要為了你們的自私行為而沒了生活品質。  

    點擊圖片放大
    +5
    +4

    大S徐熙媛去世｜小S回應將環保樹葬

    據台媒報導，S家親友團透露，近日有關「骨灰將安置於家中」消息是誤傳，並非事實，並透露骨灰只是「暫時放置在家裡」，小S透過經紀人澄清，指姐姐骨灰將以樹葬方式安葬，並透露原因：

    因為其實我們每次聚餐的時候，都一定會料到生死的話題，然後每個人都會有自己的想法，記得當時我姊姊說，如果她有一天走了，她想要環保樹葬，所以我們現在正在申請當中，我姊的骨灰是先暫時放在溫暖的家中。等申請到了，我們就會把我親愛姊姊的骨灰回歸大自然。

    徐熙媛大S去世｜小S傷心過度請半年假　電視台發聲明公布代班主持

    徐熙媛大S去世｜大S頭七撞正結婚周年網民呼虐心　具俊曄心碎留言：熙媛永遠的愛

    徐熙媛大S去世｜大S為愛犬吃素13年曾籲停售皮草　因生育遭張蘭強迫吃肉

    最新影片推介：

    湊得輕鬆啲
    唐碧霞蛇年運程｜麥明詩獲蛇B帶挈吸金力大增　黃翠如被批有機會再生育：呢幾年也不錯

    🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

    下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

    【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

    【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

    相關文章

    徐熙媛大S去世｜大S為愛犬吃素13年曾籲停售皮草　因生育遭張蘭強迫吃肉
    18:02 2025/02/07
    徐熙媛大S去世｜大S為愛犬吃素13年曾籲停售皮草　因生育遭張蘭強迫吃肉
    徐熙媛大S去世｜大S頭七撞正結婚周年網民呼虐心　具俊曄心碎留言：熙媛永遠的愛
    19:29 2025/02/07
    徐熙媛大S去世｜大S頭七撞正結婚周年網民呼虐心　具俊曄心碎留言：熙媛永遠的愛
    徐熙媛大S去世｜小S傷心過度請半年假　電視台發聲明公布代班主持
    18:51 2025/02/07
    徐熙媛大S去世｜小S傷心過度請半年假　電視台發聲明公布代班主持
    大S徐熙媛去世︱大S今日頭七也是結婚3周年紀念日　具俊曄發文深情告白：永遠愛妳
    今日 10:06
    大S徐熙媛去世︱大S今日頭七也是結婚3周年紀念日　具俊曄發文深情告白：永遠愛妳

    你可能感興趣

    徐熙媛大S去世｜大S為愛犬吃素13年曾籲停售皮草　因生育遭張蘭強迫吃肉
    18:02 2025/02/07
    徐熙媛大S去世｜大S為愛犬吃素13年曾籲停售皮草　因生育遭張蘭強迫吃肉
    徐熙媛大S去世｜大S頭七撞正結婚周年網民呼虐心　具俊曄心碎留言：熙媛永遠的愛
    19:29 2025/02/07
    徐熙媛大S去世｜大S頭七撞正結婚周年網民呼虐心　具俊曄心碎留言：熙媛永遠的愛
    徐熙媛大S去世｜小S傷心過度請半年假　電視台發聲明公布代班主持
    18:51 2025/02/07
    徐熙媛大S去世｜小S傷心過度請半年假　電視台發聲明公布代班主持
    徐熙娣 徐熙媛 娛樂人物職業 娛樂行業 網絡熱話

    香港經濟日報 App

    免費即時新聞

    立即掃描

    搶先下載

    最高瀏覽

    酒後亂言｜準人妻為婚禮激減100磅　婚前酒後吐真言一夜斷送9年情
    酒後亂言｜準人妻為婚禮激減100磅　婚前酒後吐真言一夜斷送9年情
    急症室最長等候時間（02月08日 時間12:05）
    急症室最長等候時間（02月08日 時間12:05）
    Healthy Life｜體適能教練示範3組壺鈴動作　練背肌減拜拜肉
    Healthy Life｜體適能教練示範3組壺鈴動作　練背肌減拜拜肉
    深圳優惠︱深圳南山區派¥150消費券港人可領　只需4步享餐飲購物優惠
    深圳優惠︱深圳南山區派¥150消費券港人可領　只需4步享餐飲購物優惠
    大S徐熙媛去世︱大S今日頭七也是結婚3周年紀念日　具俊曄發文深情告白：永遠愛妳
    大S徐熙媛去世︱大S今日頭七也是結婚3周年紀念日　具俊曄發文深情告白：永遠愛妳