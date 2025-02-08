  • 16°C
香港時間：202528日 (六) 13:44

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

渣打馬拉松2025︱多區今晚至明天因渣馬封路　臨時封路/改道/交通安排

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

香港渣打馬拉松將在明天舉行。（香港經濟日報）

【渣馬2025 / 香港馬拉松 / 渣馬封路】年度盛事香港渣打馬拉松2025將在明天（2月9日）舉行，運輸署表示，為配合賽事，由今晚11時30半起，本港多處分階段實施臨時封路安排，預計在周日下午約2時重開所有封閉路段，呼籲市民先瀏覽運輸署網頁或者香港出行易流動應用程式，了解封路情況同特別交通及公共運輸安排，以提早計劃行程避免延誤。

運輸署高級運輸主任何俊杰表示，受封路影響，預計屆時港、九及新界多處交通會較平時星期日顯著擠塞，例如油尖旺區、港島北、香港仔隧道往灣仔方向、青嶼幹線往九龍方向，青衣西北交匯處，呼籲駕駛人士避免在星期日駕車前往受影響地區。

因應封路安排，由今晚11時15分起，總共有211條日間巴士路線及33條日間專線小巴路線，需要分階段暫停、縮短服務、改道及臨時遷站，直至道路重開。有49條通宵巴士路線及6條通宵專線小巴路線，亦需要相應調整服務。

渣馬2025｜最後一屆渣馬在維園衝綫？　精英跑手教路如何在寒流下應戰

香港渣打馬拉松將在明天舉行。（香港經濟日報）

此外，為方便參賽者於清晨前往尖沙咀及銅鑼灣，港鐵8條鐵路綫的頭班車，會在星期日適時提早開出，最早的頭班車是屯馬綫及東鐵綫，將於凌晨3時25分開出；有28條特別巴士路線亦會於星期日提供服務，方便參賽者前往尖沙咀或銅鑼灣。

運輸署及警方會在比賽當日密切監察路面交通及公共運輸服務情況，需要時會採取適當措施。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
唐碧霞蛇年運程｜麥明詩獲蛇B帶挈吸金力大增　黃翠如被批有機會再生育：呢幾年也不錯

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

渣打馬拉松2025｜最後一屆渣馬在維園衝綫？　精英跑手教路如何在寒流下應戰
19:36 2025/02/07
渣打馬拉松2025｜最後一屆渣馬在維園衝綫？　精英跑手教路如何在寒流下應戰
渣馬2025｜為跑手打氣備戰馬拉松　屈臣氏「運動舒緩專區」+著數優惠
15:50 2025/02/06
渣馬2025｜為跑手打氣備戰馬拉松　屈臣氏「運動舒緩專區」+著數優惠
渣馬2025｜夥健聽拍檔出戰渣馬10公里賽 人工耳蝸跑手受鼓舞盼刷新自身紀錄
15:51 2025/02/05
渣馬2025｜夥健聽拍檔出戰渣馬10公里賽 人工耳蝸跑手受鼓舞盼刷新自身紀錄
渣打馬拉松2025｜三鐵劉峻崚設目標盼今年2.5小時創新PB 即席買新限量版波鞋備戰
20:36 2025/02/05
渣打馬拉松2025｜三鐵劉峻崚設目標盼今年2.5小時創新PB 即席買新限量版波鞋備戰

你可能感興趣

渣打馬拉松2025｜最後一屆渣馬在維園衝綫？　精英跑手教路如何在寒流下應戰
19:36 2025/02/07
渣打馬拉松2025｜最後一屆渣馬在維園衝綫？　精英跑手教路如何在寒流下應戰
渣馬2025｜為跑手打氣備戰馬拉松　屈臣氏「運動舒緩專區」+著數優惠
15:50 2025/02/06
渣馬2025｜為跑手打氣備戰馬拉松　屈臣氏「運動舒緩專區」+著數優惠
渣馬2025｜夥健聽拍檔出戰渣馬10公里賽 人工耳蝸跑手受鼓舞盼刷新自身紀錄
15:51 2025/02/05
渣馬2025｜夥健聽拍檔出戰渣馬10公里賽 人工耳蝸跑手受鼓舞盼刷新自身紀錄
跑步 網絡熱話 馬拉松

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

酒後亂言｜準人妻為婚禮激減100磅　婚前酒後吐真言一夜斷送9年情
酒後亂言｜準人妻為婚禮激減100磅　婚前酒後吐真言一夜斷送9年情
急症室最長等候時間（02月08日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月08日 時間12:05）
Healthy Life｜體適能教練示範3組壺鈴動作　練背肌減拜拜肉
Healthy Life｜體適能教練示範3組壺鈴動作　練背肌減拜拜肉
深圳優惠︱深圳南山區派¥150消費券港人可領　只需4步享餐飲購物優惠
深圳優惠︱深圳南山區派¥150消費券港人可領　只需4步享餐飲購物優惠
大S徐熙媛去世︱大S今日頭七也是結婚3周年紀念日　具俊曄發文深情告白：永遠愛妳
大S徐熙媛去世︱大S今日頭七也是結婚3周年紀念日　具俊曄發文深情告白：永遠愛妳