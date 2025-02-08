渣打馬拉松2025︱多區今晚至明天因渣馬封路　臨時封路/改道/交通安排

▲ 香港渣打馬拉松將在明天舉行。（香港經濟日報）

【渣馬2025 / 香港馬拉松 / 渣馬封路】年度盛事香港渣打馬拉松2025將在明天（2月9日）舉行，運輸署表示，為配合賽事，由今晚11時30半起，本港多處分階段實施臨時封路安排，預計在周日下午約2時重開所有封閉路段，呼籲市民先瀏覽運輸署網頁或者香港出行易流動應用程式，了解封路情況同特別交通及公共運輸安排，以提早計劃行程避免延誤。

運輸署高級運輸主任何俊杰表示，受封路影響，預計屆時港、九及新界多處交通會較平時星期日顯著擠塞，例如油尖旺區、港島北、香港仔隧道往灣仔方向、青嶼幹線往九龍方向，青衣西北交匯處，呼籲駕駛人士避免在星期日駕車前往受影響地區。

因應封路安排，由今晚11時15分起，總共有211條日間巴士路線及33條日間專線小巴路線，需要分階段暫停、縮短服務、改道及臨時遷站，直至道路重開。有49條通宵巴士路線及6條通宵專線小巴路線，亦需要相應調整服務。

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▲ 香港渣打馬拉松將在明天舉行。（香港經濟日報）

此外，為方便參賽者於清晨前往尖沙咀及銅鑼灣，港鐵8條鐵路綫的頭班車，會在星期日適時提早開出，最早的頭班車是屯馬綫及東鐵綫，將於凌晨3時25分開出；有28條特別巴士路線亦會於星期日提供服務，方便參賽者前往尖沙咀或銅鑼灣。

運輸署及警方會在比賽當日密切監察路面交通及公共運輸服務情況，需要時會採取適當措施。

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