大S徐熙媛去世｜張蘭疑赴台撐兒子　汪小菲母子抖音帳戶今早被無限期封禁

▲ 張蘭疑赴台撐汪小菲，今早2人社交平台賬號被無限期封禁。（張蘭微博）

【大S / 徐熙媛 / 汪小菲 / 張蘭】大S徐熙媛猝逝，前夫汪小菲飛抵台灣後，面色憔悴雙眼紅腫，後被拍到在馬路淋雨，又在社交媒體稱大S為「老婆」以表思念，被大S老公具俊曄怒斥「裝淒涼」，並表示將維護孩子的權利。

前奶奶張蘭在大S去世後當即發文，被質疑「吃人血饅頭」，之後的直播被網民舉報至禁播；昨日（7日），她上傳視頻疑回應近期爭議，影片背景為機場，疑赴台協助汪小菲；今早（2月8日），張蘭及汪小菲的抖音帳戶被無期限封禁。

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大S徐熙媛去世｜張蘭疑赴台撐汪小菲

昨日，張蘭在社交平台上傳視頻，疑似會議近期爭議，她氣憤表示「混什麼混，滾......初一興高采烈地走，今天氣宇軒昂地回，耳邊響起高爾基的海燕，『讓暴風雨來得更猛烈些吧』......幾個噴子想把蘭姐噴倒，做夢」。張蘭身處機場，疑似飛往台灣協助汪小菲。

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大S徐熙媛去世｜抖音賬戶被無限期封禁

今日上午，汪小菲、張蘭、造謠汪小菲包機之抖音賬號因大批網民舉報、發布不實信息、違反《抖音社區自律公約》等原因，被平台無限期封禁，抖音安全中心發布公告對此進行詳細解釋。另外，有不少網民表示將持續舉報幾人其他社交平台賬戶，並呼籲相關平台盡快封禁。

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近期，徐熙媛（大S）女士逝世引發廣泛關注，廣大網友紛紛表達哀思悼念，希望逝者能夠安息。但也有部分賬號借機炒作，發布謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情。對此類行為，我們堅決予以打擊，現對相關賬號處理如下： 「我是夏小健」賬號發布不實信息，誤導公眾，產生惡劣影響，根據《抖音社區自律公約》等相關規定，予以無限期封禁。 「張蘭·俏生活」等賬號利用逝者惡意炒作營銷，推薦不實視頻，以獲取商業利益，並屢次發布不實、侵權內容，進行違規炒作，處罰後未有改正。綜合研判，根據《抖音社區自律公約》等相關規定，對「張蘭·俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」予以無限期封禁。 抖音將持續加大對各類侵權、無底線炒作行為的打擊力度，維護風清氣正的社區環境，也希望廣大用戶共同監督，如發現有違規賬號和內容，可以在站內舉報或發送詳情至舉報郵箱，我們將在第一時間核實處理。 抖音安全中心 2025年2月8日

大S徐熙媛去世｜抖音集團副總裁回應封禁

抖音集團副總裁李亮亦對處理張蘭及汪小菲賬戶過程發文回應：

2月5日晚，賬號賬號「我是夏小健」發布所謂「包機」視頻；6日，在逝者家屬否認包機後（熱點事件常有反轉，故沒有完全定性為謠言），平台向該賬號發送核實站內信，並對該賬號暫時禁言30天，也同步對外做進一步核實；2月7日上午，包機公司公開辟謠，因此確定為謠言且性質惡劣，對該賬號永久禁言。 對於其他幾個利用此事件進行炒作，推薦不實視頻，獲取商業利益的相關賬號。內部也進行了多次討論，鑒於這幾個賬號歷史上屢次違規被處罰而沒有改正，因此最終決定予以封禁。

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