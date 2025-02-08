  • 16°C
香港時間：202528日 (六) 13:44

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大S徐熙媛去世｜張蘭疑赴台撐兒子　汪小菲母子抖音帳戶今早被無限期封禁

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 42 分鐘前

分享：

分享：

熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

張蘭疑赴台撐汪小菲，今早2人社交平台賬號被無限期封禁。（張蘭微博）

【大S / 徐熙媛 / 汪小菲 / 張蘭】大S徐熙媛猝逝，前夫汪小菲飛抵台灣後，面色憔悴雙眼紅腫，後被拍到在馬路淋雨，又在社交媒體稱大S為「老婆」以表思念，被大S老公具俊曄怒斥「裝淒涼」，並表示將維護孩子的權利。

前奶奶張蘭在大S去世後當即發文，被質疑「吃人血饅頭」，之後的直播被網民舉報至禁播；昨日（7日），她上傳視頻疑回應近期爭議，影片背景為機場，疑赴台協助汪小菲；今早（2月8日），張蘭及汪小菲的抖音帳戶被無期限封禁。

徐熙媛大S去世｜大S為愛犬吃素13年曾籲停售皮草　因生育遭張蘭強迫吃肉

大S徐熙媛去世｜張蘭疑赴台撐汪小菲

昨日，張蘭在社交平台上傳視頻，疑似會議近期爭議，她氣憤表示「混什麼混，滾......初一興高采烈地走，今天氣宇軒昂地回，耳邊響起高爾基的海燕，『讓暴風雨來得更猛烈些吧』......幾個噴子想把蘭姐噴倒，做夢」。張蘭身處機場，疑似飛往台灣協助汪小菲。

點擊圖片放大
+5
+4

大S徐熙媛去世｜抖音賬戶被無限期封禁

今日上午，汪小菲、張蘭、造謠汪小菲包機之抖音賬號因大批網民舉報、發布不實信息、違反《抖音社區自律公約》等原因，被平台無限期封禁，抖音安全中心發布公告對此進行詳細解釋。另外，有不少網民表示將持續舉報幾人其他社交平台賬戶，並呼籲相關平台盡快封禁。

點擊圖片放大
+9
+8

近期，徐熙媛（大S）女士逝世引發廣泛關注，廣大網友紛紛表達哀思悼念，希望逝者能夠安息。但也有部分賬號借機炒作，發布謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情。對此類行為，我們堅決予以打擊，現對相關賬號處理如下：

「我是夏小健」賬號發布不實信息，誤導公眾，產生惡劣影響，根據《抖音社區自律公約》等相關規定，予以無限期封禁。

「張蘭·俏生活」等賬號利用逝者惡意炒作營銷，推薦不實視頻，以獲取商業利益，並屢次發布不實、侵權內容，進行違規炒作，處罰後未有改正。綜合研判，根據《抖音社區自律公約》等相關規定，對「張蘭·俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」予以無限期封禁。

抖音將持續加大對各類侵權、無底線炒作行為的打擊力度，維護風清氣正的社區環境，也希望廣大用戶共同監督，如發現有違規賬號和內容，可以在站內舉報或發送詳情至舉報郵箱，我們將在第一時間核實處理。

抖音安全中心

2025年2月8日

大S徐熙媛去世｜抖音集團副總裁回應封禁

抖音集團副總裁李亮亦對處理張蘭及汪小菲賬戶過程發文回應：

2月5日晚，賬號賬號「我是夏小健」發布所謂「包機」視頻；6日，在逝者家屬否認包機後（熱點事件常有反轉，故沒有完全定性為謠言），平台向該賬號發送核實站內信，並對該賬號暫時禁言30天，也同步對外做進一步核實；2月7日上午，包機公司公開辟謠，因此確定為謠言且性質惡劣，對該賬號永久禁言。

對於其他幾個利用此事件進行炒作，推薦不實視頻，獲取商業利益的相關賬號。內部也進行了多次討論，鑒於這幾個賬號歷史上屢次違規被處罰而沒有改正，因此最終決定予以封禁。

大S徐熙媛去世｜大S前奶奶發文悼念　張蘭：願熙媛一路走好！

大S徐熙媛去世｜汪小菲淋雨半小時行返家　對大S未能忘情：老婆我好想你

大S徐熙媛猝逝｜汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播稱「在搶救」前奶奶張蘭秒變凝重

最新影片推介

湊得輕鬆啲
唐碧霞蛇年運程｜麥明詩獲蛇B帶挈吸金力大增　黃翠如被批有機會再生育：呢幾年也不錯

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

大S徐熙媛去世｜汪小菲淋雨半小時行返家　對大S未能忘情：老婆我好想你
18:07 2025/02/04
大S徐熙媛去世｜汪小菲淋雨半小時行返家　對大S未能忘情：老婆我好想你
大S徐熙媛猝逝｜汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播稱「在搶救」前奶奶張蘭秒變凝重
10:21 2025/02/04
大S徐熙媛猝逝｜汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播稱「在搶救」前奶奶張蘭秒變凝重
大S徐熙媛去世｜大S前奶奶發文悼念　張蘭：願熙媛一路走好！
10:49 2025/02/04
大S徐熙媛去世｜大S前奶奶發文悼念　張蘭：願熙媛一路走好！
徐熙媛大S去世｜大S為愛犬吃素13年曾籲停售皮草　因生育遭張蘭強迫吃肉
18:02 2025/02/07
徐熙媛大S去世｜大S為愛犬吃素13年曾籲停售皮草　因生育遭張蘭強迫吃肉

你可能感興趣

大S徐熙媛去世｜汪小菲淋雨半小時行返家　對大S未能忘情：老婆我好想你
18:07 2025/02/04
大S徐熙媛去世｜汪小菲淋雨半小時行返家　對大S未能忘情：老婆我好想你
大S徐熙媛猝逝｜汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播稱「在搶救」前奶奶張蘭秒變凝重
10:21 2025/02/04
大S徐熙媛猝逝｜汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播稱「在搶救」前奶奶張蘭秒變凝重
大S徐熙媛去世｜大S前奶奶發文悼念　張蘭：願熙媛一路走好！
10:49 2025/02/04
大S徐熙媛去世｜大S前奶奶發文悼念　張蘭：願熙媛一路走好！
徐熙媛 娛樂人物職業 娛樂行業 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

酒後亂言｜準人妻為婚禮激減100磅　婚前酒後吐真言一夜斷送9年情
酒後亂言｜準人妻為婚禮激減100磅　婚前酒後吐真言一夜斷送9年情
急症室最長等候時間（02月08日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月08日 時間12:05）
Healthy Life｜體適能教練示範3組壺鈴動作　練背肌減拜拜肉
Healthy Life｜體適能教練示範3組壺鈴動作　練背肌減拜拜肉
深圳優惠︱深圳南山區派¥150消費券港人可領　只需4步享餐飲購物優惠
深圳優惠︱深圳南山區派¥150消費券港人可領　只需4步享餐飲購物優惠
大S徐熙媛去世︱大S今日頭七也是結婚3周年紀念日　具俊曄發文深情告白：永遠愛妳
大S徐熙媛去世︱大S今日頭七也是結婚3周年紀念日　具俊曄發文深情告白：永遠愛妳