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流感疫苗｜林文健：成人流感死亡個案有七成半未接種疫苗　籲盡快接種

社會

撰文： 王月明

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

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成人流感死亡個案有七成半未接種疫苗，衞生署長林文健籲盡快接種。（資料圖片）

衞生署長林文健表示，自從上月踏入流感季節，截至周三（5日）已踏入高峰點，現時本港主要受甲型H1病毒影響。

他表示，踏入流感季以來，累計有240宗嚴重流感個案，當中九成的成年人個案是65歲或以上長者，死亡個案中，有七成半患有慢性疾病，亦有七成半人沒有接種流感疫苗。

流感疫苗｜嬰幼兒及長者疫苗接種率低

據林文健介紹，現時學校的疫苗覆蓋率達九成，院舍亦接近八成，但65歲或以上的長者接種率只有五成，而6個月至2歲的接種率只有約兩成，強調幼童正處於發展階段，如感染流感後併發敗血症及腦炎，可能出現後遺症。

他表示，今年所有母嬰健康院可接受網上預約接種疫苗，署方亦已提醒醫護人員，可向家長主動講解有關接種的詳情。他又提醒，中小學在農曆年假復課後，流感活躍程度有機會再次上升，已提醒學校應參與到校接種計劃，呼籲學生如出現病徵就不要上學，學校亦可安排學生進入校園前進行體溫檢測。

林文健在表示，流感疫苗可以激發免疫力，減少併發症及死亡率，呼籲市民盡快接種流感疫苗。

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