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亞冬會｜哈爾濱亞冬會李家超到場觀賽　為國家隊與港隊健兒加油打氣

社會

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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哈爾濱亞冬會李家超到場觀賽，為國家隊與港隊健兒加油打氣。

【亞冬會 / 奧運會 / 李家超】今日（2月8日）是哈爾濱2025亞洲冬季奧運會開幕式後的首個比賽日，李家超前往冰上項目運動員村與港隊運動員、領隊、教練、醫療隊代表會面交流。隨後他到訪訓練中心及速滑館觀看賽事，為國家隊和香港隊運動員打氣。

特首動態｜李家超出席亞冬會開幕式　港隊進場時站立拍手打氣

亞冬會｜李家超與港隊代表會面交流

李家超在個人Facebook專頁表示，今天是哈爾濱亞冬會開幕後的第一個比賽日，早上他前往冰上項目運動員村與港隊運動員、領隊、教練、醫療隊伍代表會面交流。

同時他指，港隊派出了破紀錄的逾70名運動員參賽，因此很開心看到運動員身心狀態都很好，又鼓勵一眾運動員放鬆心情、發揮最佳水平。

李家超表示，香港將聯同廣東和澳門於今年11月舉辦第15屆全國運動會，屆時香港將為全國各地運動員提供住宿服務和生活保障。這次到訪運動員村，了解了更多相關運作和經驗，相信全運會香港賽區屆時也能為運動員提供全面優質服務。

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亞冬會｜李家超到場觀賽為運動員打氣

李家超說，隨後他分別到黑龍江省冰上訓練中心綜合館和速滑館觀看短道速滑和速度滑冰賽事，為國家隊和香港隊的運動員打氣。

比賽十分激烈精彩，國家隊和香港隊的運動員展現出色的速度與技巧；同時還見證了國家隊選手高亭宇在速度滑冰男子100米決賽以9秒35的成績奪得金牌，這一成績刷新了亞洲紀錄，李家超感動十分自豪。

（李家超Facebook）

賽後，李家超和部分港隊運動員見面，肯定他們的表現和努力付出，並勉勵他們繼續努力。李家超表示，香港作為「無雪之城」能培養出運動員在國際賽事發光發熱，實屬不易。他提到，香港市民可透過觀看港台電視32跟進亞冬會賽事，共同為國家隊和港隊打氣。

亞冬會｜李家超率政府代表團抵哈爾濱　將出席亞冬會開幕式

特首外訪｜李家超、林麗嬋周四訪哈爾濱　出席亞冬會開幕式

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比賽 哈爾濱 李家超 運動員 亞洲

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