大S徐熙媛去世｜大S生前向微博作最後一個訴求終達成　微博指張蘭散播謠言直播功能被關停

▲ 繼抖音賬戶被無限期封禁，張蘭微博直播功能被關停。（微博圖片）

【徐熙媛 / 汪小菲 / 張蘭】大S徐熙媛於日本因流感併發肺炎猝逝後，前夫汪小菲與前奶奶張蘭這段時間以來不時在網絡利用逝者惡意炒作營銷，發布不實內容。繼今早（8日）2人賬戶被抖音封禁後，張蘭微博賬戶的直播功能被關停。

據悉，大S生前與張蘭、汪小菲網絡「開戰」時，曾在微博呼籲平台相關人員可履職，維護婦女及兒童權益。而今微博平台對於張蘭近期行為作出處罰，並處置涉謠言賬戶百餘個，清理相關謠言內容超過2,100條。

大S徐熙媛去世｜張蘭疑赴台撐兒子 汪小菲母子抖音帳戶今早被無限期封禁

大S徐熙媛去世｜張蘭被微博關閉直播功能

今日上午，抖音平台發布公告，以「違背公序良俗和道德底線」為由，無限期封禁張蘭、汪小菲賬戶。

隨後，到微博也發布公告稱，經查證有關「汪小菲包機接大S骨灰」、「大S遺囑曝光」等內容屬謠言，處置相關涉事賬戶並清理上千條帖文，同時，關閉張蘭的微博直播功能。不過，並未對汪小菲之微博賬戶做出處理。

在大S於去年5月在微博發布的最後1條帖文中寫道，稱：「希冀法院、婦聯、網信辦、抖音等單位能夠履行職責，及時制止張蘭侵害婦女兒童權益的行為」，有網民感嘆「大S微博最後一個訴求終於達成了」。

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網民對上述平台的處理結果表示支持，認為「做得好」、「大快人心」，不過有部分網民認為微博對於張蘭處罰過輕，呼籲「敗壞社會風氣，必須永久禁言」；此外，有人發現由汪小菲創辦的食品品牌「麻六記」仍在直播買回，擔心張蘭母子後續或利用該賬戶進行內容發布。

微博平台處置公告如下：

近日，徐熙媛（大S）女士逝世引發社會各界廣泛關注，廣大網友也紛紛用自己的方式哀悼逝者願其安息。但站方發現，有個別用戶為博流量、蹭熱度，惡意發布或搬運傷害逝者及家屬的謠言信息進行無底線炒作，傷害公眾情感。對此類不尊重逝者、破壞社區氛圍的違規行為，站方堅決予以嚴肅處置： 截至目前，站方巡查發現「汪小菲包機接大S骨灰」、「大S遺囑曝光」等多類從站外流轉至微博的典型謠言，依據《微博社區公約》等相關規定，站方共清理相關謠言內容2100余條，對100余個違規賬號視程度予以階段性禁言至關閉賬號處置。同時，暫未排查到「張蘭俏江南創始人」（賬戶）近期在微博站內惡意炒作營銷並獲取商業利益的違規行為，經綜合研判，已暫停「張蘭俏江南創始人」的直播功能。 逝者的遭遇令人惋惜，站方將持續排查並清理相關違規內容，同時呼籲廣大用戶尊重逝者與事實，客觀討論理性發言，讓逝者得以安息。如發現相關違規內容，用戶可通過前台舉報投訴入口和@微博管理員的方式進行舉報，我們將及時予以處置。

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