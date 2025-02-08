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新年旅遊｜旅議會：農曆年假入境旅客略減　惟過夜客增加

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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旅議會：農曆年假入境旅客略減，惟過夜客增加。（資料圖片）

【旅客量 / 旅遊業 / 農曆新年】旅遊業議會總幹事楊淑芬今日（8日）在電台節目中《星期六問責》表示，對農曆新年假期有約140萬人次旅客訪港的數字感到滿意，雖然人數較去年減少約3萬人次，但旅客逗留時間較去年長，期間有83%旅客選擇過夜，酒店入住率亦有約9成。

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新年旅遊｜楊淑芬：深度遊助吸引年輕旅客

楊淑芬指，旅遊業人手不足，特別欠缺外語導遊，疫後東南亞國家旅客來港人數增加，因沒有足夠外語導遊，令旅行社不敢接團，希望當局加強培訓，吸引外國留學生留港加入導遊行列。

她又指，農曆新年期間，機票預訂平台生意較去年增長7成，但外遊團較聖誕時少17%，相信與有部分市民已在聖誕假期外遊有關，而農曆新年假期整體消費金額輕微下跌，主要受港人外遊影響，但幸好有內地旅客支撐。

楊淑芬表示，本港小區的風情、歷史文化可吸引旅客，自深圳恢復赴港一簽多行後，業界有推出特色旅行團，包括以步行深度探索本港各區歷史文化，歷時約4至6小時，主要吸引內地的年輕人參加，是自由行旅客難以規劃的體驗。

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新年旅遊｜姚柏良：農曆年假整體酒店無加價

立法會議員姚柏良指，較重視假期的酒店入住率、市面氣氛及體驗等，認為農曆新年假期出入境順暢，整體酒店無加房價，有部分酒店的房價更下調一成多。他又指，深圳恢復一簽多行後，居民未必一定在農曆新年訪港，內地亦有不同假日活動，形容旅遊市場競爭激烈，本港農曆年假期錄得與去年相若的旅客人數已很難得。

坊間一直呼籲旅遊業開辦有新意旅遊產品。立法會議員姚柏良表示，本港有深度遊產品，承認宣傳推廣方面較弱，加上深度遊目的地仍欠缺配套，包括郊區洗手間數目不足等，令推動具創意的旅遊產品上有痛點。

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