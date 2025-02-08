財政預算案2025｜陳健波指面對財赤希望市民明白現時「無路走」　政府必須減開支

▲ 陳健波指面對財赤希望市民明白現時「無路走」，政府必須減開支。（經濟日報資料圖片）

【赤字 / 開支 / 財政預算案2025】政府2月26日發表新一份《財政預算案》，身兼行政會議成員的保險界立法會議員陳健波今日（8）在商台節目中表示，面對財赤，如果預算案未能顯示出可以控制開支，甚至可能影響香港評級，形容環境嚴峻，希望市民明白現時「無路走」，政府必須減開支。

陳健波在說，政府約一半開支難以「郁動」，例如涉及綜援和長者有關開支等；其餘開支包括政府及資助機構人員薪酬等，認為部門可自行檢視如何削減開支，如有異議，上訴委員會可處理。他指出部分公營機構有不少儲備，能否考慮減少有關撥款，或於財赤下先交回儲備，共度時艱。

另外，政府現正檢討二元乘車優惠計劃，金融界立法會議員陳振英在同一節目上建議，當局能否考慮提高年長人士就業的免稅額，而企業聘請年長人士就業亦可獲稅務優惠，認為這個做法對部分年長人士來說，較提供二元乘車優惠更好。

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