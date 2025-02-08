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美國隊長4︱《復仇者聯盟5》關鍵之作　《美國隊長4：勇敢新世界》入場前5大備忘

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撰文： 文體藝online

發布時間： 38 分鐘前

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《美國隊長4：勇敢新世界》

《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World）MCU在2025年頭炮，入場前有5大備忘。

1.邁向《復仇者聯盟5》新篇章

《美國隊長》系列一向是MCU最關鍵篇章，之前《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）就將美國隊長與鐵甲奇俠之矛盾，引領到《復仇者聯盟4》。

今次《美國隊長4：勇敢新世界》同樣對2026年上映的《復仇者聯盟5》有關鍵性影響，故事講及勞士總統（夏里遜福飾）要求接任美國隊長身分的琛偉遜（安東尼麥奇飾），重組復仇者聯盟。

最後琛偉遜的決定，會否影響其後雷霆特攻隊（Thunderbolts）的組成，與復仇者聯盟的去向？因此作為《復仇者聯盟5》之重要鋪陳，《美國隊長4》絕對是關鍵。

2.《美國隊長》系列熱血回歸

在《復仇者聯盟：終局之戰》中，老去了的史提芬羅傑斯將美國隊長的盾牌交給琛偉遜，雖然琛曾經猶疑，但經過在劇集《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）化解危機後，琛明白了美國隊長一職之重要性，亦終於在《美國隊長4：勇敢新世界》正式接任美國隊長重責。

然而琛接任後，即被捲入一場牽涉巨大邪惡陰謀的全球危機。繼承了系列的熱血刺激感，《美國隊長4》將再次喚醒觀眾對《美國隊長》系列的熱愛。

3.美國隊長 VS Red Hulk對戰

與上一任美國隊長不同，「前飛隼」琛偉遜有飛行的裝備，因此戰場也由地面發展到空中。在《美國隊長4：勇敢新世界》，更加上海中戰艦戰爭，讓電影爆發海陸空連場激戰。

從預告可見，美國隊長與勞士總統化身的Red Hulk對戰，琛偉遜以盾牌及戰翼，對抗暴怒下神力無比的Red Hulk，仍然打得不相上下，是今次電影的必看重點場面。

4.夏里遜福飾演勞士總統

新美國隊長琛偉遜（安東尼麥奇飾）當然至關重要，帶著全新戰翼及裝備，加上接下史提芬羅傑斯的盾牌，讓他戰力大增，足以抗衡全新敵人。

至於能化身成Red Hulk的勞士總統（夏里遜福飾），能力就與變形俠醫相約，但就可吸收能量來增強自己的力量。而且Red Hulk同樣有超乎常人的速度、自癒能力及防禦力，令他成為了最強對手。

此外，還有終極大奸角「The Leader」Samuel Sterns（Tim Blake Nelson飾）、能在空間穿梭的「響尾蛇」Sidewinder（簡卡洛艾斯波西托飾），以及勞士總統之女兒Betty Ross（莉芙泰萊飾）登場。

5.開展MCU下個黃金十年

的確近年Marvel Studios的作品被指良莠不齊，隨著羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）歸隊，Marvel Studios主腦奇雲費治（Kevin Feige）有望可以帶領團隊開展下個MCU黃金十年。

而奇雲費治「賣花讚花香」表示深信《美國隊長4：勇敢新世界》必能引起粉絲共鳴，因它節奏快、令人興奮，甚至稱能與《美國隊長2：酷寒戰士》（Captain America: The Winter Soldier）媲美。究竟是「吹大咗」還是講真話，入場才知。

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