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渣打馬拉松2025｜10公里賽事選手率先衝線　曾曉彤女子組成功衛冕

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 5 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

10公里賽女子組冠軍曾曉彤。（何畯新攝）

渣打香港馬拉松今晨（9日）開跑，10公里挑戰賽率先於清晨5時半率先在東區走廊開跑。 

女子組由曾曉彤以35分16秒首名完成奪冠，成功衛冕。亞軍及季軍則分別由韋祺及黄祖琛以35分22秒及37分05秒完成。

曾曉彤指，今次打破個人最佳時間，感覺很興奮，她形容跑的過程驚險，因頭6公里都是跟着亞軍選手韋祺跑，最後階段才追上。

曾曉彤又指，上月跑了兩場半馬，今次當作是休季前最後一戰，接下來會休息一段時間，暫時決定是否參加全運會。

下屆渣馬賽道或移師啟德，曾曉彤稱期待，指維園是傳統賽道，在啟德跑會有新鮮感，加上現時10公里賽道打氣位不多，啟德鄰近民居可能有更多人打氣，會跑得更興奮。

男子組賽事方面，由19歲、來自內蒙古的劉艾岩以30分16秒衝線，雲南的徐國歌奪亞軍；季軍則由香港三項鐵人代表黄子圖奪得。劉艾岩第二次參加香港馬拉松，認為今日天氣很完美，有利發揮，沿途亦有市民為他打氣。

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