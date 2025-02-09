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渣打馬拉松2025｜ 「長跑天后」姚潔貞半馬封后　破本地最佳紀錄

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

長跑天后姚潔貞以1小時15分09秒完成封后。（吳穎嵛攝）

渣打香港馬拉松今晨（9日）開跑，半馬女子組由本地長跑天后姚潔貞以1小時15分09秒完成封后，打破本地最佳紀錄。

姚潔貞指，今天天氣非常乾爽，上線時發覺不大風，加上賽道有改動，逆風地方少，「好跑啲」。她又指，在今次成績內完成是目標之一，雖然今次不是參與以往跑開的全馬，畢竟是全城焦點，仍感到張。

她提到，過去一星期盡量減少訓練量，跑到15公里時，「大上大落」後「有少少反應」，加上腳痛，其後開始收慢。她透露由於身體狀況緣故，不會參與本月中的全運會測試賽，會先做小手術。3月將舉行亞洲馬拉松錦標賽，她指田總未有人選，自己亦參加了4月的在德國漢堡舉行的歐洲馬拉松賽事，未來目標是在全運會代表香港出賽。

對於賽道有機會移師到啟德，她表示很期待，始終已跑了現時的賽道多年，新賽道更有新鮮感，相信會吸引更多人爭取跑全馬機會。

男子組冠軍由來自中國的賀應兵以1小時5分36秒成積奪得，上屆冠軍孫曉陽則屈居第二，成積1小時6分11秒；季軍則由本地選手林穎璋，以1小時7分38秒奪得。

賀應兵首次來港參加馬拉松，形容氣氛「特別棒」，天氣暖，又指香港的斜坡多，較在內地參賽難度高。

林穎璋則指，取得本地第一名是意料之外，今年狀態不是很好，但最終成績較去年快了接近1分鐘，認為過去一年根基打得好。

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