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渣打馬拉松2025｜肯亞跑手包辦全馬男子組三甲　黄尹雋本地第一　 對「萬金」不再感可惜

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

全馬男子組冠軍基甘博。（吳穎嵛攝）

渣打香港馬拉松今晨（9日）開跑，全馬男子組賽事，肯雅跑手包辦三甲，基甘博（Rutto Bethwell Kipkemboi）以2小時11分13秒衝線奪冠、甘迺迪（Kennedy KIPYEKO）則以2小時11分36秒，季軍則由Seroi Anderson saitoti以2小時11分40秒取得。

基甘博首次來港參賽，今次未達到個人最佳時，認為香港賽道具挑戰性，但在肯亞已做足準備。佢又指今天天氣很好，高興賽道旁有人為跑手打氣，氣氛十分好，期待再次來港參賽。

亞軍甘迺迪同樣是首次來港參賽，形容來香港跑步是夢想，期待明年能奪冠。他對今次表現滿意，認為今天天氣完美，沿途亦有市民在賽道向他打氣，指香港人十分友善。

女子組則由白俄羅斯跑手瑪素朗拿姬(Volha Mazuronak)以2小時27分封后。她繼2019年後再次來港參賽，指賽道難道高，有很多上落斜，故未能打破個人最佳紀錄。

本地男子組方面，黃尹雋以2小時21分零4秒奪冠，他達成了香港賽道的個人最佳成績，指賽前目標就是取得本地冠軍，對成績感到滿意。他又指，今日天氣比前兩日練習時更舒服，到高速公路時不會太大大風，有助發揮。

對於今屆賽事獎金由「萬金」變「千金」，黄尹雋表示可惜，認為職業運動員要「揾食」，一萬元頗吸引，獎金少「動力細咗」；加上獎金是其中一個吸引跑手參賽的誘因，若有更多專業跑手參賽，能提升賽事水平。

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