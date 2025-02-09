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渣打馬拉松2025｜姚潔貞半馬封后兼破本地紀錄　3名內地得獎跑手遭DQ【附各項賽果】

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 46 分鐘前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

渣馬今晨（9日）開跑。（陳靜儀攝）

渣打香港馬拉松今晨（9日）開跑，各項賽果陸續揭盅，焦點賽果之一是本港「長跑天后」姚潔貞在半馬女子姐以1小時15分09秒封后，兼打破本地最佳紀錄。另外半馬賽事女子組亦由本港運動員奪冠，全馬賽事男女子組冠軍就全數由外國跑手奪得。

同時，今屆發生得獎跑手疑涉「代跑」遭DQ（取消資格），涉及3名內地男跑手。

渣打馬拉松2025｜3名內地男跑手疑涉代跑遭DQ　其中一人曾於上屆半馬奪冠

田總主席關褀在中午簡報會公布，今年有7.4萬個名額，當中非本地跑手佔1.5萬，出席率9成。他形容天氣及氣氛非常理想，跑手有好經歷；今早氣溫約14度，有利選手作賽。渣打香港馬拉松 2025 醫療事務主任林建群表示，截至早上11時，大會共處理900多名傷者，大部份是扭親、擦傷及抽筋，其中有人需要送院，情況穩定。

獎金方面，今屆共有383名本地選手獲1000元獎金，當中男跑手佔274人，女跑手則有109人。

渣打馬拉松2025｜10公里賽事選手率先衝線　曾曉彤女子組成功衛冕

渣打馬拉松2025｜肯亞跑手包辦全馬男子組三甲　黄尹雋本地第一　 對「萬金」不再感可惜

10公里挑戰賽率先於清晨5時半率先在東區走廊開跑。 女子組由曾曉彤以35分16秒首名完成奪冠，成功衛冕。男子組賽事方面，由19歲、來自內蒙古的劉艾岩以30分16秒衝線。

半馬女子組由本地長跑天后姚潔貞以1小時15分09秒完成封后，打破本地最佳紀錄。男子組冠軍由來自中國的賀應兵以1小時5分36秒成積奪得，上屆冠軍孫曉陽則屈居第二，成積1小時6分11秒；季軍則由本地選手林穎璋，以1小時7分38秒奪得。

渣打馬拉松2025｜肯亞跑手包辦全馬男子組三甲　黄尹雋本地第一　 對「萬金」不再感可惜

全馬男子組賽事，就由肯雅跑手包辦三甲，基甘博（Rutto Bethwell Kipkemboi）以2小時11分13秒衝線奪冠、甘迺迪（Kennedy KIPYEKO）則以2小時11分36秒，季軍則由Seroi Anderson saitoti以2小時11分40秒取得。

全馬女子組則由白俄羅斯跑手瑪素朗拿姬(Volha Mazuronak)以2小時27分封后。她繼2019年後再次來港參賽，指賽道難道高，有很多上落斜，故未能打破個人最佳紀錄。

對於今屆賽事獎金由「萬金」變「千金」，全馬「本地一」黄尹雋就坦言對職業運動員而言「動力細咗」。

另外，著名藝人周潤發（發哥）今年將屆七旬，仍再戰渣馬半馬賽事，成功創造出個人最佳成績，比去年快約分半鐘，更明言希望跑到80歲。

渣打馬拉松2025｜周潤發再戰半馬成功突破個人最佳成績　望跑到80歲目標兩個多小時出線

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