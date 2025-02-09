渣打馬拉松2025｜3名內地男跑手疑涉代跑遭DQ　其中一人曾於上屆半馬奪冠

▲ 渣打香港馬拉松2025賽後記者會。（左起）中國香港田徑總會行政總監伍于豪、中國香港田徑總會關祺、渣馬2025醫療事務主任林建群。（陳靜儀攝）

今晨（9日）開跑的渣打馬拉松賽事發生得獎跑手疑涉「代跑」遭DQ（取消資格）。事件涉及來自內地的3名男跑手，其中一人更曾於上屆渣馬半馬賽事奪獎。大會事後確認三人的號碼布紀錄與身份不符，被取消資格，並透露三人均由同一名經理人統籌。

據大會中午公布新賽果，男子半馬賽事原先奪獎的內地跑手賀應兵及孫曉晹疑遭取消資格 ，由港將林穎璋遞補得冠軍，黃冠衡及黃啟樂分別得亞軍及季軍。

男子十公里賽事方面，賽會今早公布第二名為來內地跑手徐國歌，後更正為藍捷懷，同樣來自內地。據最新公布，亞軍變成第3名衝線的本地跑手黃子圖，謝俊賢遞補得季軍；冠軍仍然是內地跑手劉艾岩。

據了解，男子十公里組別衝線時，身穿「40083」號碼布的衝線者為徐國歌，但「40083」號碼布屬於藍捷懷。

田總行政總裁伍于豪在中午簡報會表示，賽後核實3名涉事運動員身份時，發現號碼布並非屬於跑手本人，按例取消其參賽資格，形容此屬多年來慣常安排。

被問到會否有後續處分，伍于豪指需要再掌握更多資料，並跟涉事跑手進一步溝通，及檢討比賽流程，確保公平性，強調作為主辦單位，成績準確性屬首要。

他又指，3名涉事運動員屬同一跑步單位、由同一經理人統籌，田總向該名經理人分發旗下所有跑手的選手包，會再了解情況，調查屬工作人員調亂號碼布，或跑手蓄意代跑。

被問到為何未確認跑手身份就頒獎、會否影響孫曉陽去年在半馬賽事奪冠的名次等，伍于豪僅表示，賽會發現後已立即跟進事件。

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