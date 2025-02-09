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渣打馬拉松2025｜周潤發再戰半馬成功突破個人最佳成績　望跑到80歲目標兩個多小時出線

社會

撰文： 何畯新

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

周潤發（發哥）衝過終點後獲其他參賽人士邀請合照。（朱永倫攝）

渣打馬拉松今晨（9日）舉行，著名藝人周潤發（發哥）今年將屆七旬，仍再戰渣馬半馬賽事。第三次出戰渣馬的周潤發表示，今年成功創造出個人最佳成績，比去年快約分半鐘。

周潤發今早7時40分於尖沙咀彌敦道起步，約10時抵維園衝線，以2小時24分33秒完成半馬賽事，比去年的2小時26分鐘08秒快1分35秒。他對今次成績表示滿意，更笑指今次成績「有人工加」，而現時無意參與全馬，期望下屆能以2小時20分鐘完成賽事，笑言「80歲跑到兩個鐘頭就ok啦」。

發哥抵達維園衝線後，記者在現場亦見不少跑手舉機與周潤發合照自拍，被問到在賽事期間有否受阻礙，發哥指「全程有『保皇黨』保住，啲人影完就走」，沒有問題。

天氣方面，周潤發大讚「今日天公造美，好涼、好舒服；（狀態）好fit」。

除了周潤發，今年亦有不少明星參戰渣馬，包括林子善、組合Lolly Talk成員郭曉妍（Ah Yo）及黃敏蕎（阿妹）、林淑敏、黃美棋、譚旻萱等。

當中，完成渣馬十公里賽的郭曉妍及黃敏蕎向本報記者表示，今次在馬拉松成功突破個人最佳成績。過程中即使辛苦，沿途見有粉絲向自己打氣時亦感到高興。

二人均表示來年仍會再戰渣馬，笑稱來年會叫所有成員到場參賽。

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