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李施嬅分手｜李施嬅宣布與未婚夫分手結束8年情　訂婚4年各行各路：結婚不一定幸福

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 30 分鐘前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

李施嬅分手｜李施嬅宣布與未婚夫分手結束8年情　訂婚4年各行各路：結婚不一定幸福

43歲李施嬅訂婚4年，一直未有婚期，今日（9日）李施嬅卻突然發文宣布「分訊」，與星級健身教練未婚夫車崇健（Anson Cha）在2個月前已經分手。

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楊卓娜母女｜楊卓娜母女檔整湯圓迎元宵　15歲豹豹傾愛情觀：她說分手要夠快

李施嬅貼上一張在海景前手持一束花的相片，並發文寫道：

兩個月前我和車生做了一個決定，就是換一個方式走未來各自的路。感恩這八年半的緣分。 我們都很好。也是帶着愛，感恩，同祝福的心去做這個決定。感謝大家尊重我們的決定和私隱。」

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李施嬅分手｜李施嬅：結婚不一定代表幸福

李施嬅又表示，結婚不一定代表幸福：「反而是在緣分到的時候怎麼享受相處的過程。 在人生某一個階段能遇到讓你一起學習同成長的人，讓你覺得值得愛的人，也是一種幸福。 在過程中，有努力，有用心，有成長，有愛。」她還說：「沒有關係是絕對的終點。亦沒有分離是絕對的完結。所以不要執着一些理念，也不要多想別人的看法，而影響自己的決定。反而隨心，聽心，自己覺得平靜快樂就可以。忍不住又給大家喝雞湯了。這段時間，希望大家給我們私隱空間，尤其是圈外人的他，感謝」最後李施嬅說：「這段時間，希望大家給我們私隱空間，尤其是圈外人的他，感謝。」

李施嬅分手｜李施嬅又表示，結婚不一定代表幸福。（陳慧安攝）

李施嬅分手｜曾讚揚男友6大優點

星級健身教練Anson Cha是著名KOL車志健（Brian Cha）的弟弟，李施嬅一直十分保護男友，曾指對方的工作事不講太多：「但在我心中，他絕對是香港最叻的教練。」

她又大讚男友6大優點：包括細心、個性簡單、愛錫她、上進、勤力及支持她追求夢想。她分享當時男友的求婚經過，因自己喜歡海洋，故當日在美國潛水時，男友驚喜在海底求婚。她大讚Anson有心思：「雖然沒花，但很多鯊魚陪伴，他還幫我戴上戒指。」

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