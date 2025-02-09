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財爺網誌｜陳茂波︰「谷子經濟」迅速崛起　「香港品牌」有機會闖出一片新天

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

陳茂波今早出席了渣打香港馬拉松其中一場賽事的開跑禮和頒獎禮。(財爺網誌圖片)

財政司司長陳茂波指，「谷子經濟」迅速崛起，最近好幾款風靡本港、內地以至亞洲市場的藝術玩具，正是出自本港設計師，「香港品牌」只要創造出獨特、具個性、引發大眾情感共鳴的IP產品，都有機會闖出一片新天。

陳茂波今日在網誌提到，近年，全球的潮玩產業、「谷子經濟」迅速崛起，各類型的動漫、電玩、玩具，成功吸引了年青人的注意力，並牽引出這組群的龐大消費力，估計規模達數以千億元計。他說，最近，好幾款風靡本港、內地以至亞洲市場的藝術玩具、潮玩角色，正是出自本港設計師的創作，這些帶有香港元素的IP，創造了數以億元計的價值，也為香港的創意產業樹立新的標竿。

所謂「谷子」，其實來自內地，名由其實是英文「Goods」的譯音，近年來常被二次元愛好者用來指代動漫遊戲等版權作品的IP衍生品。

陳茂波︰「香港品牌」展示出多元包容價值

陳茂波指，除了啟德體育園的活動以外，多項廣受注視的盛事活動亦即將舉行，包括下周首次在美國以外舉行、具全球影響力的Web 3活動Consensus 大會，以及三月的巴塞爾藝術展和LIV Golf香港站等，這些活動都豐富了「香港品牌」的內容。他說，

「香港品牌」不單是產品、服務，更是獨特的體驗，展示出多元包容的價值，促進着文化的交流互鑒。

陳茂波︰渣馬是「以體塑旅」的典範案例之一

另外，陳茂波今早出席了渣打香港馬拉松其中一場賽事的開跑禮和頒獎禮。他指出，這項馬拉松賽跑盛事，在香港已有二十多年歷史，不少海內外跑手每年都會專程來港參賽，今年便有約一萬五千名來自全球一百個國家和地區的跑手參加，佔參加者總數約兩成。

陳茂波認為，渣打香港馬拉松本質屬比賽，但通過長跑路線的安排，將運動結合香港城市風貌，再加上熱情的市民沿途打氣，讓參加者以另一種視覺和方式深度體驗這座城市，可說是「以體塑旅」的典範案例之一。他指，沿途數百家商鋪參與應援，在支持盛事的同時也捕捉當中的商機，共同把這項盛事的經濟效益最大化。

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