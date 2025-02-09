渣打馬拉松2025｜李振輝破紀錄成本港首位Sub 3視障跑手　鼓勵同路人踏出跑道

▲ 視障跑手李振輝。（何畯新攝）

渣打馬拉松今晨（9日）開跑，視障人士李振輝以2小時55分鐘的佳績完成全程馬拉松，創下個人最佳成績，亦突破本港視障人士的馬拉松紀錄，成為本港首位「Sub3」（即3小時內完成全馬）視障跑手，盼爭取未來渣馬增設視障組別賽事。

現年40歲的李振輝，早於21歲時因視覺神經萎縮導致失明，一度自暴自棄，直至接受輔導後進行職業訓練，並接觸跑步。他近年愈戰愈勇，曾於2023年杜拜世界格蘭披治殘疾人運動大會 5,000米長跑賽事中奪得銅牌，去年亦於日本長野馬拉松創下2小時 59分佳績。

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李振輝今晨完成賽事後接受本報訪問表示，他自去年4月已開始為渣馬作準備，並憶述：「13年前，我初初跑800米都成日抽筋，都覺得自已從來無天份，每個階段都有陪跑員帶領，慢慢跑，人人都係咁㗎嘛。」

李說能夠獲得此項殊榮，要感謝香港傷健共融網絡轄下的「猛龍長跑隊」，令他能夠認識到來自肯亞的領跑員路加斯Lukas，形容對方在賽事過程中特別照顧他、支持他，帶領他順利完成賽事。他期望可以憑自己今次的成績，鼓勵更多殘障及視障人士接觸跑步。

他亦指，作為本港首位視障Sub3跑手，希望可以透過自己成績讓賽會知道視障人士亦可以有如此這樣的成績，為本港不同長跑賽事，特別希望在渣馬中爭取到視障人士組別，讓社會達到傷健共融。

他亦提到自己練跑多年，已十分清楚自己的身體狀況，惟最困難的地方，是賽事過程「補水」問題，「希望賽會可以設計軟水樽；有啲跑手真係掃冧晒啲水杯，真係會冇水飲。」

李振輝與領跑員Lukas練習過程絮即睇：

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首次來港參賽的領跑員Lukas直言，這次並非他的個人最佳紀錄，但作為領跑員以這個時間完成，絕對是他身為領跑員的「最佳紀錄」。Lukas續說，對李振輝創下佳績感到欣慰，若他能堅持訓練，相信他有更大潛力，亦為殘疾人士樹立了榜樣，希望他將來能夠突破自己、跑得更快。

同樣是視障人士、香港傷健共融網絡創辦人莫儉榮亦有落場，以1小時24分鐘完成完成10公里賽事。

能見證李振輝完成創舉，莫稱見到對於比自己更早衝線，並寫下了香港歷史，當刻他亦很感動，形容對視障人士起了更大鼓舞，「雖然我哋失明，但我哋冇失去視野同目標，我哋可以掌握重寫自己生命的劇本」。

伴隨莫儉榮的領跑員銀行金融主管李國基稱，今次賽果意義不單止跑步，亦希望呼籲金融界支持失明人士和其他殘疾人士去跑步。

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