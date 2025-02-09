控煙十招｜盧寵茂：擬4月提交修例草案　加味煙先禁非薄荷類

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂指，「控煙十招」部分會分期執行。（資料圖片）

政府去年6月提出「控煙十招」，較具爭議的禁止加味煙，醫務衞生局局長盧寵茂指，目標在4月提交修例草案，「控煙十招」部分措施會分期執行，如禁加味煙方面，會先禁非薄荷類。

盧寵茂今日在電視台節目指，目標在4月向立法會一併提交「控煙十招」，但有不同執行時間。他說，明年先增加私煙罰則，及在完稅煙加標籤識別等，之後禁止非薄荷味「加味煙」，下一步才禁薄荷味，但不會訂明何時擴展。換言之，安排同樣適用於「加味」水煙。他否認當局「嘆慢板」，指薄荷煙歷史較久，當局先以非薄荷味類加味煙作試點，會令政策較易落實。

不過，禁令下，盧寵茂指，入境人士包括香港居民，仍可免稅攜帶19支加味煙入境，完稅後市民可帶更多，但只可自用，初步預計最多20包。他解釋，是考慮到執法的困難，不可能在關口「逐支煙攞出來聞」有否加味。

擬明年中禁止公共地方管有電子煙彈

至於電子煙，政府2022年起禁止進口及買賣電子煙，但市民仍可管有。盧寵茂指，近年有人利用電子煙來掩飾吸食「太空油」毒品，有必要禁止，預計明年中禁止市民在公共地方管有電子煙彈，認為立法禁止煙彈後，吸食電子煙的煙機都已經沒有作用。又指會設過渡期，讓市民處理存貨。

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