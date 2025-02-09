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渣打馬拉松2025｜多間大學組隊參與渣馬　浸大利用運動科技實時監測跑手生理指標

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 21 分鐘前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

渣打香港馬拉松 2025。（陳靜儀攝）

渣打香港馬拉松今晨（9日）開跑，多間大學亦有組隊參與，或到場為該校跑手打氣。

浸大

浸大有超過600名教職員、學生、校友等組成馬拉松隊，校方早前亦組織訓練班，邀請了專業長跑教練為參加者提供指導和建議。

浸大今在銅鑼灣運動場設置攤位，由中醫藥學院多名醫師和學生組成團隊，駐場為浸大跑手提供劇烈運動後恢復的建議；浸大體育、運動及健康學系亦藉此機會，進行「運動安全與表現的即時數據監測」科學項目，通過實時監測參與項目的跑手在比賽期間的生理指標，包括核心體溫、心率、出汗率、步幅等，再結合現場的氣象數據、運動員位置等，評估跑手的身體狀況，並在有需要時向他們提供協助，浸大校長衞炳江亦是其中一位參與項目接受實時監測的跑手。

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教大

教大除有跑手隊參與，校方亦在銅鑼灣運動場設置攤位，為教大跑手「集氣」，並於比賽完結後向跑手們送上「福袋」祝賀，完成十公里賽事的副校長方永豪表示，能與師生及校友一同參與馬拉松賽事，是一次難能可貴的經歷，沿途的呐喊聲和打氣聲，激勵著他們朝著目標勇往直前。

恒大

恒大就有近150位學生、教職員及校友組成HSUHK Team，參與馬拉松，參與人數打破歷年記錄，恒生大學校長何順文教授等管理層到場支持，恒大亦安排按摩師於銅鑼灣運動場的恒生大學攤位為跑手提供按摩服務。

城大

城大 HK Tech 300計劃的十位初創企業代表，以及城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦今亦有參與馬拉松。HK Tech 300亦向健兒派發運動毛巾等紀念品。

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