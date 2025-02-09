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渣打馬拉松2025｜學者指身份與號碼布不符屬跑手責任　議員倡頒獎前核對三甲身份

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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學者指身上掛著錯誤號碼布屬跑手責任，圖中非涉事人。（陳靜儀攝）

今日（9日）渣打馬拉松的半馬及10公里賽各有兩名內地跑手遭取消資格（DQ），學者指身上掛錯號碼布的最大責任屬於跑手，按國際賽例「一定要DQ」。另有議員建議大會在頒獎前核對三甲跑手身份。

教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德向本報指，上述情況在渣馬賽事中實屬罕見，按國際田徑賽例，跑手與註冊身份不一，一定要取消資格，「唔係用自己號碼布一定唔得」。

雷雄德指，田總於跑手領取選手包時已核對跑手資料，所獲派號碼布理應正確。他認為，造成今次事件絕對是跑手的責任，強調賽前絕不可能未核對號碼及名字就掛上身。他續指，互換號碼布或引伸法律責任，甚至可能牽涉行駛虛假文書。

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對於大會於頒獎後才發現跑手身份出錯，雷雄德指頒獎禮通常於賽事完結後立即進行，時間緊逼，相信大會未必有時間核對身份。他又指，如被DQ的跑手對賽果不滿，可上訴至田總的上訴委員會。

選委界立法會議員何敬康則認為，跑手互換號碼布「唔係真係咁大件事」，指田總對情況始料不及。他建議日後跑手衝綫後，大會可立即核對賽事三甲身份。

何認為事件不涉公平性問題，形容大會在發現事件後DQ有關跑手已屬公平做法；而涉事跑手是首次出現出現有關情況，認為一次違規可原諒，不需要剝奪他們將來再參賽的資格，並相信明年賽事會做得更好。

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