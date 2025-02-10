大S徐熙媛去世︱汪小菲與張蘭斷絕關係　網民諷刺非首次割蓆猜測背後另藏原因

▲ 汪小菲聲稱與張蘭斷絕關係。

【大S / 徐熙媛 / 大S前夫 / 汪小菲 / 張蘭】大S徐熙媛在日本旅遊期間猝逝，終年48歲，不過徐家包機將大S骨灰接回台灣，網上有影片卻傳由汪小菲付錢包機，張蘭更在片上點讚似認同此說發，由此引來小S徐熙娣大罵講大話。

於是大S離世即引發汪小菲和母張蘭，與大S家人隔空對戰。母子言行惹公憤，結果抖音官方在前日（2月8日）公布汪小菲、張蘭的抖音帳號被無限期封禁。原因是兩人發布謠言、違背善良風俗、道德底線、不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情。另外，張蘭的微博亦被取消直播。

大S徐熙媛去世｜大S生前向微博作最後一個訴求終達成 微博指張蘭散播謠言直播功能被關停

▲ 張蘭微博賬戶的直播功能被關停。

大S徐熙媛去世︱汪小菲與張蘭斷絕關係

汪小菲的抖音被封，但他仍可在微信的朋友圈發文，昨日便在朋友圈貼出張蘭相片，並稱：至於關於出錢包機送大S骨灰返台灣，汪小菲稱己也沒有說此事，質疑抖音憑甚麼理由封其帳號，所以決定向抖音提出抗議：「你這麼審判我，不了解情況下審判我，那是你的做法。」

之後，他提出三點，稱：「第一，張蘭不代表我。第二，我甚麼都沒說，我在台灣帶孩子，面臨的是孩子的撫養權，你憑甚麼審判我？第三，我要和不是正確價值觀的人斷絕一切關係，不提企業、不提這邊的事，我就說我自己，憑甚麼幫你們背負所有的罪？我有罪，那是我該承受的，但不是你作為平台去霸淩我的」。

汪小菲更高喊：「我不孝，但是絕對不能讓這種人獲得支持。她是我媽，可是我和她的三觀天地不和（合），我不是東西，我對不起所有人，但是從今天起，我要哈（和）斷絕所有關係。她掙得（的）錢購（夠）活幾輩子，不夠，再找我要命。」

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大S徐熙媛去世︱網民不信汪小菲真割蓆

不過，大多網民似乎不太認同汪小菲真的「大義滅親」，認為兩母子「假割蓆」欺騙公眾，挽回形象以利日後撫養權及爭產。

有網民笑稱：「已經不知道這是第幾次汪小菲要和他媽斷絕關係了」，早在2022年，汪小菲因為離婚風波，張蘭多次替兒子發聲，令汪小菲遭諷被叫「媽寶男」。對此張蘭也一度透過直播稱，母子在這次事件後沒任何聯繫、形同決裂，但又在不久後又再「母子連心」繼續將槍口對準大S。

在2024年，大S指控汪小菲婚內出軌、家暴時，張蘭透過直播為兒子開脫，並在貼出「離婚時序圖」的同時，重申自己已做好斷絕母子關係的準備。因此這次斷絕關係的消息一出，讓不少人紛紛表示：「又不是第一次了。」

此外，還有網民稱：「一出事就是在帶孩子，一出事就是我跟張蘭沒關係，巨嬰係代表」、「演到大義滅親了」。

對此網友指出，這已不是兩人第一次鬧翻，而「斷絕三部曲」的開頭則要追溯到2022年。

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