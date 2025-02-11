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流感高峰｜5歲以下易患流感併發症　醫生呼籲盡快打針拆解家長常見3大問題

兒童健康

發布時間： 1 小時前

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本港進入流感季節，兒科專科醫生呼籲家長安排學童及早接種疫苗預防感染。

【流感/流感高峰期/疫苗/流感疫苗/兒童健康】本港已進入流感季節，不少兒童或因外遊或透過人與人的交流，接觸到致病的病毒而出現病症。尤其流行性感冒，引起高燒和全身的症狀，情況令家長擔心。

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流感是一種急性呼吸道疾病，通常由流感A或B病毒引起的，偶爾也由流感C病毒引起。流感通常在健康兒童中是一種自限性的疾病，但也可能出現不同程度的併發症，當中包括︰中耳炎、肺炎、誘使哮喘發作、呼吸衰竭、熱痙攣、腦炎、腦膜炎、心肌炎等等，嚴重者更有死亡個案。某些組別的兒童感染嚴重流感或患上嚴重併發症的風險較高。

流感高峰｜按年齡可選注射式或噴鼻式疫苗同樣有效

而接種疫苗是非常有效預防流感感染的方法。流感疫苗接種可預防60%至80%檢測確認的流感感染。即使是早產兒，在生理年齡6個月後接種注射疫苗也能有效地產生抗體。此外，流感疫苗亦可預防高達70%流感相關的死亡。

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市面的流感疫苗主要分為「注射式滅活流感疫苗」（IIV）和「噴鼻式減活流感疫苗」（LAIV）兩種類型。前者由已被滅活的病毒製成；而後者則由活性被減弱的病毒製成，只能在體內有限制地增長，難以自我複製，只可能引起輕微的症狀。兩種疫苗同樣有效。IIV適合≥6個月大的兒童；LAIV適合於2歲以上兒童(至49歲的健康非孕婦女)。

流感高峰︱2歲以下兒童高風險流感併發症群體

家長應注意，5歲以下兒童，特別是2歲以下是高風險的流感併發症群體；如果子女同時患有，如︰哮喘、神經及神經發展狀況、先天性心臟病、血液疾病、內分泌疾病（如糖尿病）、腎病、肝病、代謝疾病、由於疾病（如癌症）或藥物（如化療或放射治療、慢性糖皮質激素）導致的免疫系統減弱，以及19歲以下接受長期阿司匹林療法的兒童，亦屬高風險的群組，須及早接種疫苗，以減輕流感的嚴重性，和預防嚴重的併發症。

家長可因應孩子的年齡和需要為子女選擇不同接種方式的疫苗。噴鼻式流感疫苗可免卻打針的痛楚和恐懼，但有較多不適用症，例如︰12個月內有喘息情況、確診哮喘診斷、任何免疫系統受損的原因、與需要保護環境的重度免疫抑制者密切接觸者等等。如有懷疑，提議接種前與醫生商量。

香港進入流感高峰期，街上多了市民戴口寨。醫管局預計農曆新年學校復課後感染個案將上升，建議家長留意孩子健康狀況，並呼籲帶孩子接種疫苗。（經濟日報資料圖片）

家長常見的幾個問題︰

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撰文 : 李樹豐 兒科專科醫生

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