  • 19°C
香港時間：2025210日 (一) 14:17

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

結業潮︱「意粉屋」執剩6間屹立15年灣仔店情人節結業　即日起講聲「88」全單88折

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

「意粉屋The Spaghetti House」宣布，灣仔中海外大廈分店將營業至本周五情人節。

【結業潮/意粉屋/灣仔】農曆新年過後，食肆結業潮繼續。大家樂集團品牌、主打薄餅意粉的「意粉屋The Spaghetti House」宣布，灣仔中海外大廈分店將營業至本周五情人節，結束該店15年的生意，並由即日起推出優惠，客人惠顧後只要說聲「88」（拜拜）可獲全單八八折優惠。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
楊卓娜母女｜楊卓娜母女檔整湯圓迎元宵　15歲豹豹傾愛情觀：她說分手要夠快

結業潮︱1991年被大家樂集團收購

意粉屋於1979年由兩名澳洲及英國人創立，全盛時期在香港有逾20間分店，遍佈港九新界，主打意式薄餅、義大利麵食、飯類、芝士火鍋等逾百種菜式，薄餅價格由最平宜的黑松露雜菌薄餅118元起，而意粉價錢則由128元至188元不等。為迎合大眾口味，最近亦搞搞新意思推出「煲仔沙嗲牛肉麵」和「腐乳芝士火鍋」等。

不過，意粉屋近年先後結束尖沙咀北京道、旺角MOKO廣場、奧海城等分店，日前再次宣布將於2月14日結束位於灣仔中海外大廈的分店，令全港意粉屋數目只剩下銅鑼灣、太古、旺角雅蘭中心、沙田、荃灣、將軍澳6間分店。

點擊圖片放大
+3
+2

結業潮︱除八八折亦有免費即影即有相

灣仔店由2010年5月1日開業，至今屹立該區接近15年，為感謝食客支持。即日起至2月14日光顧，跟店員說聲「88」，立即享有全單「88」折，同時追蹤官方專頁，更可免費獲得即影即有相片一張作留念。 

不少網民見到結業消息後均表示不捨，「灣仔店整得幾好食，員工服務態度又好，lunch禁（咁）旺竟然都放棄」、「呢度都真係有好多回憶」、「之前食過好多次，買外賣都多」；亦有網民擔心意粉屋接連結束分店營業，恐會全線倒閉，「keep 住執……希望唔會無曬」。

點擊圖片放大
+3
+2
意粉屋分店
灣仔中海外大廈（營業至2月14日）
地址：灣仔軒尼詩道139號中國海外大廈1樓B舖
營業時間：11:00am–10:00pm
電話：2529 0901
銅鑼灣翡翠明珠廣場
地址：銅鑼灣百德新街 22-36 號翡翠明珠廣場一樓3 號舖
營業時間：11:00am–10:00pm
電話：2510 7538
太古城中心
地址：太古城道18號太古城中心一樓 142 號
營業時間：2907 0869
電話：11:00am–10:00pm
旺角雅蘭中心
地址：九龍彌敦道625及639號雅蘭中心二樓206號舖
營業時間：11:00am–10:00pm
電話：2390 3007
將軍澳PopCorn 2
地址：新界將軍澳唐俊街9號PopCorn 2地下G50C號舖
營業時間：11:00am–10:00pm
電話：2986 9938
荃灣荃灣廣場
地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場2樓267號舖
營業時間：11:00am–10:00pm
電話：2765 6044
沙田新城市廣場
地址：新界沙田新城市廣場第一期七樓710號舖
營業時間：11:00am–10:00pm
電話：2697 9009

相關報道：

結業潮︱90後兄妹創業4年觀塘「延記點心」1.27暫別食客 曾推$1 12粒蟹子燒賣鳳爪排骨飯

結業潮｜大埔27年舊式快餐店結業執笠告示18個字 道出經營飲食業苦況

結業潮｜屹立26年兩餸飯始祖源興美食結業  太子爺「熊仔頭」揭1原因告別

結業潮｜旺中老鞋店因年邁老闆身體抱恙3月結業　熟客不忍蝕賣清貨籲正價光顧：平得離譜！

結業潮｜中環77年老字號粥麵店「羅富記」1.25結業　名物蜆蚧鯪魚球豬腰豬肝粥成絕響

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

結業潮｜旺中老鞋店因年邁老闆身體抱恙3月結業　熟客不忍蝕賣清貨籲正價光顧：平得離譜！
16:26 2025/01/28
結業潮｜旺中老鞋店因年邁老闆身體抱恙3月結業　熟客不忍蝕賣清貨籲正價光顧：平得離譜！
結業潮｜美國人氣過江龍撒出香港　銅鑼灣三文治專門店「eggslut」2.23結業
19:08 2025/02/05
結業潮｜美國人氣過江龍撒出香港　銅鑼灣三文治專門店「eggslut」2.23結業
MUJI結業優惠｜無印良品東港城分店3月結業9折清貨　家品/服飾/食品優惠低至$10起
16:42 2025/02/05
MUJI結業優惠｜無印良品東港城分店3月結業9折清貨　家品/服飾/食品優惠低至$10起
結業潮｜銅鑼灣變形金剛餐廳結業　2.8撤出香港宣布轉戰深圳
13:15 2025/02/06
結業潮｜銅鑼灣變形金剛餐廳結業　2.8撤出香港宣布轉戰深圳
結業潮｜太興旗下台灣古早味「稻埕飯店」　開業不足5年全線結業
10:50 2025/02/07
結業潮｜太興旗下台灣古早味「稻埕飯店」　開業不足5年全線結業
結業潮｜日本連鎖美妝店＠cosme STORE　將軍澳分店2.23結業全單8折優惠
18:05 2025/02/07
結業潮｜日本連鎖美妝店＠cosme STORE　將軍澳分店2.23結業全單8折優惠

你可能感興趣

結業潮｜旺中老鞋店因年邁老闆身體抱恙3月結業　熟客不忍蝕賣清貨籲正價光顧：平得離譜！
16:26 2025/01/28
結業潮｜旺中老鞋店因年邁老闆身體抱恙3月結業　熟客不忍蝕賣清貨籲正價光顧：平得離譜！
結業潮｜美國人氣過江龍撒出香港　銅鑼灣三文治專門店「eggslut」2.23結業
19:08 2025/02/05
結業潮｜美國人氣過江龍撒出香港　銅鑼灣三文治專門店「eggslut」2.23結業
MUJI結業優惠｜無印良品東港城分店3月結業9折清貨　家品/服飾/食品優惠低至$10起
16:42 2025/02/05
MUJI結業優惠｜無印良品東港城分店3月結業9折清貨　家品/服飾/食品優惠低至$10起
餐廳情報 結業 大家樂 灣仔

最高瀏覽

急症室最長等候時間（02月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月10日 時間12:05）
李施嬅分手｜李施嬅宣布與未婚夫分手結束8年情　訂婚4年各行各路：結婚不一定幸福
李施嬅分手｜李施嬅宣布與未婚夫分手結束8年情　訂婚4年各行各路：結婚不一定幸福
日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
機場小偷｜機場疑驚現小朋友「偷篋」　得手後轉交大人被撞破
機場小偷｜機場疑驚現小朋友「偷篋」　得手後轉交大人被撞破
公屋裝修｜港男獲派500呎公屋淘寶訂製全屋傢俬　僅$3.2萬全因屋主懂1種技能
公屋裝修｜港男獲派500呎公屋淘寶訂製全屋傢俬　僅$3.2萬全因屋主懂1種技能