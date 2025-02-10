結業潮︱「意粉屋」執剩6間屹立15年灣仔店情人節結業　即日起講聲「88」全單88折

▲ 「意粉屋The Spaghetti House」宣布，灣仔中海外大廈分店將營業至本周五情人節。

【結業潮/意粉屋/灣仔】農曆新年過後，食肆結業潮繼續。大家樂集團品牌、主打薄餅意粉的「意粉屋The Spaghetti House」宣布，灣仔中海外大廈分店將營業至本周五情人節，結束該店15年的生意，並由即日起推出優惠，客人惠顧後只要說聲「88」（拜拜）可獲全單八八折優惠。

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結業潮︱1991年被大家樂集團收購

意粉屋於1979年由兩名澳洲及英國人創立，全盛時期在香港有逾20間分店，遍佈港九新界，主打意式薄餅、義大利麵食、飯類、芝士火鍋等逾百種菜式，薄餅價格由最平宜的黑松露雜菌薄餅118元起，而意粉價錢則由128元至188元不等。為迎合大眾口味，最近亦搞搞新意思推出「煲仔沙嗲牛肉麵」和「腐乳芝士火鍋」等。

不過，意粉屋近年先後結束尖沙咀北京道、旺角MOKO廣場、奧海城等分店，日前再次宣布將於2月14日結束位於灣仔中海外大廈的分店，令全港意粉屋數目只剩下銅鑼灣、太古、旺角雅蘭中心、沙田、荃灣、將軍澳6間分店。

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結業潮︱除八八折亦有免費即影即有相

灣仔店由2010年5月1日開業，至今屹立該區接近15年，為感謝食客支持。即日起至2月14日光顧，跟店員說聲「88」，立即享有全單「88」折，同時追蹤官方專頁，更可免費獲得即影即有相片一張作留念。

不少網民見到結業消息後均表示不捨，「灣仔店整得幾好食，員工服務態度又好，lunch禁（咁）旺竟然都放棄」、「呢度都真係有好多回憶」、「之前食過好多次，買外賣都多」；亦有網民擔心意粉屋接連結束分店營業，恐會全線倒閉，「keep 住執……希望唔會無曬」。

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意粉屋分店 灣仔中海外大廈（營業至2月14日） 地址： 灣仔軒尼詩道139號中國海外大廈1樓B舖 營業時間： 11:00am–10:00pm 電話： 2529 0901 銅鑼灣翡翠明珠廣場 地址： 銅鑼灣百德新街 22-36 號翡翠明珠廣場一樓3 號舖 營業時間： 11:00am–10:00pm 電話： 2510 7538 太古城中心 地址： 太古城道18號太古城中心一樓 142 號 營業時間： 2907 0869 電話： 11:00am–10:00pm 旺角雅蘭中心 地址： 九龍彌敦道625及639號雅蘭中心二樓206號舖 營業時間： 11:00am–10:00pm 電話： 2390 3007 將軍澳PopCorn 2 地址： 新界將軍澳唐俊街9號PopCorn 2地下G50C號舖 營業時間： 11:00am–10:00pm 電話： 2986 9938 荃灣荃灣廣場 地址： 荃灣大壩街4-30號荃灣廣場2樓267號舖 營業時間： 11:00am–10:00pm 電話： 2765 6044 沙田新城市廣場 地址： 新界沙田新城市廣場第一期七樓710號舖 營業時間： 11:00am–10:00pm 電話： 2697 9009

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