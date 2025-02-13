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小學數學題｜嫲嫲有$30買$12蔬菜應找多少錢？　答$18竟被打交叉正確答案嚇壞人

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

小學數學題：「嫲嫲有$30買$12蔬菜應找多少錢？」學生答$18竟被打交叉！

【小學數學題/數學問題】最近內地網上流傳一張小學數學考試卷，其中一條題目為「奶奶（嫲嫲）用人民幣30元買12元的蔬菜，老闆應該找多少錢？」有學生回答18元卻被評為錯誤，老師事後解釋更讓全民顛覆想像，大呼「數學和腦筋急轉彎應該分開」。

內地網上流傳一張小學數學考試卷，答案顛覆全民想像，大呼「數學和腦筋急轉彎應該分開」。(iStock圖片)

小學難題｜數學題：$30買$12蔬菜找回多少錢？

該數學科考試卷上思考題，第一條為「奶奶（嫲嫲）有30元錢，去菜市場買了12元蔬菜，蔬菜店老闆應該找奶奶多少錢？」學生回答「30-12=18（元）」，卻被老師打交叉。

該數學老師事後解釋，由於該題需結合人民幣面值的知識，因人民幣沒有30元面值，所以答案有兩種，包括奶奶付1張10元和1張5元，那答案就是找回3元；若奶奶付2張10元，那答案就是8元。

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小學難題｜「16-5=11」被老師評：再認真思考

接著下題為「16個小朋友跳繩，5個跳過去了，問還有幾個沒跳過去？」學生回答「16-5=11（個）」，老師仍評為錯誤，更寫上「再認真思考一下」。

正確答案是一班小朋友玩跳繩，必須有2人負責甩繩，故此只有14人在跳繩，若5個人跳過去，剩下的只有9人。

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小學難題｜網民批：應要分開數學和腦筋急轉彎

不少網民看過答案後直言「把數學和腦筋急轉彎應該分開」，「捨本逐末了，應用題是生活場景與數學的結合，但考點應該側重數學。如果演變成考點是生活場景的理解，那就是在考語文閱讀或者生活經驗了，脫離的以數為首的原則」、「這位出題人，為難一群小孩子顯得自己很高傲。其實這是一種卑鄙的手段」，更有人認為「假如說是考生活常識，還找啥錢？奶奶使用的是手機微信支付，直接掃碼付12元」。

延伸閱讀：小學數學科——立體圖形及圖形題目必背公式

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