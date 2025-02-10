  • 17°C
香港時間：2025210日 (一) 11:22

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 57 分鐘前

分享：

分享：

熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【大S／徐熙媛／日本流感/肺炎】大S遊日期間染流感病逝，讓不少人提高對於流感的警覺性。一名馬來西亞女子，同樣在遊日期間感染流感，但因為不想支付龐大住院費，堅持出院回國治療。女事主病情嚴重，後來跟發現自己的症狀與大S完全一樣。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜體適能教練示範3組壺鈴動作　練背肌減拜拜肉 

據《中國報》報道，一名馬來西亞女子秦玉芬1月4日與家人到日本旅行。1月6月，她登上北海道山頂時支氣管炎發作，起初她以為是低溫天氣引發的氣管炎，故自行到藥店購藥醫治，但因找不到合適藥物，只能夠到當地醫院求醫。

點擊圖片放大
+3
+2

抵達醫院後，她曾向當地醫護人員表示自己缺氧，但由於語言不通，治療過程幾經波折：

我缺氧，需要吸氧氣，我們用手機翻譯卻溝通不了，剛好遇到1位中國翻譯員。我告訴他們我的情況，（院方）只是讓我吸一次氧氣，就一直吊水，但我仍然感到呼吸困難。

女事主出發日本前有購買旅遊保險，但獲告知如在日本緊急住院，需提前支付現金，而當地住院費竟然高達港幣2.6萬/日。她擔心現金不足，加上不習慣日本的醫療方式，所以決定簽署免責聲明，堅持出院回馬來西亞治療。

日本流感｜狂吃退燒藥　隱瞞病情離境

當時女事主的病情每況愈下，僅服食止痛藥（Panadol）控制病情，惟翌日已開始出現嘔吐、呼吸困難等症狀，且一直沒有進食，同行家人非常擔心。女事主為了順利出入境，她返回馬來西亞時，刻意吃藥及冷敷額頭，以求降溫順利通過海關。成功上機後，她亦一直訛稱自己腸胃不適，全程躲進廁所，並以吃藥、敷額頭等方式降溫，直到沒有發燒症狀才匆忙過關入境。

日本流感｜與大S症狀相似 慶幸自己非常幸運

到埗後她馬上求醫，隨即被醫生送進深切治療部（ICU），「（醫生）說，我必須住在加護病房，因為我的血氧上不回來」。女事主最終留院5天4夜，出院後再休息隔離了一段時間才能重回工作。後來為了向保險公司申報醫療費用，她索取自己的醫療報告，才驚覺自己的症狀與大S相似，

在大S出事前三天，我們回大馬時要申請保險理賠，醫院方給我們發了醫療報告，結果發現症狀和大S完全一樣，所以我覺得自己非常幸運。

外遊免疫3大自保法

日本流感肆虐，去旅行如何可以保障自己免受病毒感染？感染及傳染病科專科醫生連慰慈曾接受訪問時教3大自保法：

點擊圖片放大
+3
+2

預防流感5大方法

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

點擊圖片放大
+5
+4

相關文章：

Sick問識答｜流感病毒入肺可誘發重症 醫生拆解常見感染途徑＋8大高危人士

Sick問識答｜防流感必先做好個人衛生 醫生籲早接種疫苗＋4招增強免疫力

Sick問識答｜流感新冠夾擊死亡率翻倍？ 醫生拆解高危人士+5預防方法

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

流感高峰期︱遊日必掃感冒藥抗流感？　藥劑師點名5大暢銷藥副作用：服用恐呈毒品反應/上癮/腸胃出血
12:42 2025/02/05
流感高峰期︱遊日必掃感冒藥抗流感？　藥劑師點名5大暢銷藥副作用：服用恐呈毒品反應/上癮/腸胃出血
流感高峰期︱大S染流感猝逝　醫生拆解甲流/乙流/普通感冒症狀 建議接種疫苗最佳時機【附防流感食療懶人包】
18:41 2025/02/04
流感高峰期︱大S染流感猝逝　醫生拆解甲流/乙流/普通感冒症狀 建議接種疫苗最佳時機【附防流感食療懶人包】

你可能感興趣

流感高峰期︱遊日必掃感冒藥抗流感？　藥劑師點名5大暢銷藥副作用：服用恐呈毒品反應/上癮/腸胃出血
12:42 2025/02/05
流感高峰期︱遊日必掃感冒藥抗流感？　藥劑師點名5大暢銷藥副作用：服用恐呈毒品反應/上癮/腸胃出血
流感高峰期︱大S染流感猝逝　醫生拆解甲流/乙流/普通感冒症狀 建議接種疫苗最佳時機【附防流感食療懶人包】
18:41 2025/02/04
流感高峰期︱大S染流感猝逝　醫生拆解甲流/乙流/普通感冒症狀 建議接種疫苗最佳時機【附防流感食療懶人包】
健康問題 健康養生 網絡熱話 徐熙媛 旅遊保險 流感 傳染病

最高瀏覽

肺癌｜婦人照X光驚見3cm肺癌腫瘤　醫生揭丈夫1惡習累全家
肺癌｜婦人照X光驚見3cm肺癌腫瘤　醫生揭丈夫1惡習累全家
急症室最長等候時間（02月10日 時間04:05）
急症室最長等候時間（02月10日 時間04:05）
李施嬅分手｜李施嬅宣布與未婚夫分手結束8年情　訂婚4年各行各路：結婚不一定幸福
李施嬅分手｜李施嬅宣布與未婚夫分手結束8年情　訂婚4年各行各路：結婚不一定幸福
機場小偷｜機場疑驚現小朋友「偷篋」　得手後轉交大人被撞破
機場小偷｜機場疑驚現小朋友「偷篋」　得手後轉交大人被撞破
渣打馬拉松2025｜姚潔貞半馬封后兼破本地紀錄　3名內地得獎跑手遭DQ【附各項賽果】
渣打馬拉松2025｜姚潔貞半馬封后兼破本地紀錄　3名內地得獎跑手遭DQ【附各項賽果】