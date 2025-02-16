政府牙科｜政府牙科街症懶人包　一文睇清登記方法/費用/診所地點

▲ 政府牙科街症

政府牙科診所服務一直是僅提供予合資格人士使用，而普通市民只能於私家牙醫診所就診。不過，政府在去年年底宣佈有緊急牙科治療需要的市民，亦可透過網上系統預約政府牙科街症服務就醫，因此小編為大家整和了預約政府指定牙科診所的詳情，包括登記詳情、服務診所位置、費用等，供有需要的人士參考！

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政府牙科街症｜簡介

分佈港九新界的衞生署轄下的政府牙科診所，主要為公務員及合資格人士提供牙科服務，其合資格人士包含月薪公務員及他們的家屬 、因公受傷的日薪人員（只限醫療診治）、領取退休金或年積金的居港退休公務員及他們的居港家屬、殉職公務員的居港家屬及在職期間或退休後身故公務員的居港家屬，而這些家屬正根據孤寡撫恤金計劃或尚存配偶及子女撫恤金計劃領取撫恤金。

不過，日前政府宣佈指定牙科診所亦可為市民提供免費牙科街症，服務包括治理急性牙患、處方藥物止痛、治理口腔膿腫和脫牙，有關診所稱「牙科街症服務診所」，市民欲使用此服務，須於網上進行登記預約。

政府牙科街症｜登記方法

市民可於早上6時至11時30分透過「牙科街症網上登記系統」或「醫健通」流動應用程式登記翌日的牙科街症服務，市民須以實名登記，每天只限登記一次。

市民亦可於早上8時半至11時30分登記時間內，到任何一間牙科街症服務診由職員現場登記；或於辦公時間內，到各地區康健中心或地區康健站、社署轄下的長者鄰舍中心及長者地區中心、 區議員辦事處、地區關愛隊以及由15間社福機構 或非政府組織設立的牙科診尋求協助登記；

登記完成後，電腦將以抽籤的方式分配牙科街症名額，當中一半名額預留給65歲或以上長者優先抽籤。成功獲分配名額的人士會收到手機短訊通知，亦可於同日下午12時30分登入系統查詢抽籤結果。

若抽籤後尚有餘籌，登記系統會在抽籤同時公布尚有餘額的牙科診所名單，市民可於同日下午2時至5時，或於街症服務當日早上7時45分至9時15分致電服務熱線查詢，以先到先得方式獲取餘籌。

**牙科預約增設臨時超額抽籤

為善用公共資源，衞生署牙科街症網上登記１月6日起實施超額抽籤，並設候補機制，以填補可能出現的就診空缺。屆時完成登記而未被抽中的65歲或以上長者將獲優先列入候補名單，收到電話通知的候補人士會獲安排到其揀選第一意願的診所就診。

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政府牙科街症｜服務診所

所有成功獲分配名額的人士，必須帶同用作登記的身分證明文件於指定日期及時間，抵達指定的牙科診所接受服務。

目前共有11間政府牙科診所提供緊急街症服務，分別位於港九新界，診所名單如下：

港島區

堅尼地城社區綜合大樓牙科診所：香港堅尼地城石山街12號堅尼地城社區綜合大樓10樓

九龍區

九龍城牙科診所：九龍紅磡庇利街42號九龍城政府合署九龍城健康中心3字樓

觀塘牙科診所：九龍觀塘協和街60號觀塘社區健康中心大樓LG樓

新界及離島區

大澳牙科診所：大澳石仔埗街103號大澳賽馬會診所 長洲牙科診所：長洲長洲醫院路長洲醫院二樓 方逸華牙科診所：西貢萬年街2 3號方逸華診所1字樓 大埔王少清牙科診所：大埔寶湖里1號 粉嶺健康中心牙科診所：粉嶺壁峰路2號粉嶺健康中心3字樓 荃灣牙科診所：荃灣沙咀道213號 仁愛牙科診所：屯門屯利街6號仁愛分科診所2樓 元朗政府合署牙科診所：元朗橋樂坊2號元朗政府合署1樓 ▼ 點擊圖片放大

政府牙科街症｜收費

1.合資格人士

治療 費用 緊急治療(包括拔牙及其他緊急的口腔手術) 免費 鑲牙及補缺器 (i)**丙烯酸酯牙托（每隻牙齒）：$43 （有多於5隻牙齒的單顎假牙最高收費）：$375

（有1至5隻牙齒的單顎假牙之最少收費）：$190 (ii)假牙托重修：$80 (iii)假牙托修補／加底：$73 (iv)加置牙齒（每隻牙齒）：$43 （單顎假牙托最高收費）：$80 (v)**填補器：每隻牙齒$43，另加$125 (vi)口腔頜面部補缺器：$280-$545 (vii)其他口腔頜面部補缺器

(裂骨固定器及齒夾；電療物安放器；咬合器等)：免費 **鉻鈷器收費雙倍 病人所必要治療 主診牙科醫生認為治療病人所必需的其他治療，包括補牙、牙周治療及口腔外科治療：免費

2.非合資格人士

治療 費用 緊急治療（包括拔牙及其他緊急的口腔手術） $1,190（費用包括有關的配藥、X光檢驗及化驗費用） 鑲牙及補缺器 (i)固定器 金- （牙冠／嵌體／高嵌體／牙橋）每單位：$1,430

瓷-（牙冠／牙橋）每單位：$1,840

馬利蘭牙橋（Maryland Bridge）：每個瓷單位$1,840；每個金屬單位$520 (ii)活動器 鉻鈷牙托-金屬架：$2,420另加每隻牙齒$50

丙烯酸酯牙托-基托：$1,060另加每隻牙齒$50

填補器-基托：$1,260元另加每隻牙齒$50

修補／加底／加置：$255另加每隻牙齒$50 (iii)植入物 下面結構-每個植體：$2,100

上面結構-每個牙冠單位：$2,540；每個牙托：$4,180 (iv)口腔頜面部補缺器及其他口腔頜面部補缺器 病人所必要治療 主診牙科醫生認為治療病人所必需的其他治療，包括補牙、牙周治療及口腔外科治療：收費由主診牙科醫生按成本決定

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