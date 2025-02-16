強制推銷｜港女屯門停車場泊車遇推銷男 直接向車噴清潔劑遊說購買
撰文： 王月明
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
街頭推銷產品再正常不過，但並不意味著可以在未經他人同意的情況下對他人所有物「動手動腳」。
近日，有港女在Threads發帖，指她在屯門市廣場停車場泊車後，突然出現1名陌生男子將來歷不明的清潔劑噴向其私家車，並遊說購買，她擔心拒絕推銷後該男子可能將其車輛劃花，當即向保安求助。
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強制推銷｜男子向車噴清潔劑推銷產品
樓主表示，當日她將私家車停泊在屯門市廣場的4樓停車場，泊好車打算離開時，突然出現1名陌生男子在未經她許可的情況下，擅自將1瓶來歷不明的清潔劑噴向其座駕的車頭處，並開始向樓主推銷該產品，單件售價499元。
樓主擔心「呢啲人唔幫襯佢都唔知會唔會俾佢劃花部車」，當即前往3樓保安室尋求幫助。港女提醒大家小心此類推銷，「去邊度停車都留意下吓有冇呢啲大種乞兒啦」。
強制推銷｜網民籲直接報警
此事引起網民熱議，有不少人亦曾因類似推銷方式「中招」，「我諗住買一兩支啦，點知佢係咁搬落我車尾箱，最後買咗10支好似三千幾蚊，到依家都仲未用完」、「呢堆人sell呢支嘢sell咗好多年，經常元朗屯門出沒，以前喺馬鞍山都見過」，有人建議若再遇到此類情況，直接報警「呢啲近乎刑毀，直接報警啦」。
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