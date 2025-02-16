  • 21°C
香港時間：2025216日 (日) 10:27

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金像獎2025 方力申 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 保暖大法 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

強制推銷｜港女屯門停車場泊車遇推銷男　直接向車噴清潔劑遊說購買

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 金像獎2025 方力申 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 保暖大法 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

港女屯門停車場泊車遇推銷男，直接向車噴清潔劑遊說購買。

街頭推銷產品再正常不過，但並不意味著可以在未經他人同意的情況下對他人所有物「動手動腳」。

近日，有港女在Threads發帖，指她在屯門市廣場停車場泊車後，突然出現1名陌生男子將來歷不明的清潔劑噴向其私家車，並遊說購買，她擔心拒絕推銷後該男子可能將其車輛劃花，當即向保安求助。

【不良營商】藥店涉向內地客推銷中藥材　「兩變錢」收貴10倍海關拘男職員

男子未經車主同意，直接向車頭噴灑清潔劑。（取自Threads）

強制推銷｜男子向車噴清潔劑推銷產品

樓主表示，當日她將私家車停泊在屯門市廣場的4樓停車場，泊好車打算離開時，突然出現1名陌生男子在未經她許可的情況下，擅自將1瓶來歷不明的清潔劑噴向其座駕的車頭處，並開始向樓主推銷該產品，單件售價499元。

樓主擔心「呢啲人唔幫襯佢都唔知會唔會俾佢劃花部車」，當即前往3樓保安室尋求幫助。港女提醒大家小心此類推銷，「去邊度停車都留意下吓有冇呢啲大種乞兒啦」。

有網民表示，一兩年前亦在此停車場遇到類似推銷。（iStock）

強制推銷｜網民籲直接報警

此事引起網民熱議，有不少人亦曾因類似推銷方式「中招」，「我諗住買一兩支啦，點知佢係咁搬落我車尾箱，最後買咗10支好似三千幾蚊，到依家都仲未用完」、「呢堆人sell呢支嘢sell咗好多年，經常元朗屯門出沒，以前喺馬鞍山都見過」，有人建議若再遇到此類情況，直接報警「呢啲近乎刑毀，直接報警啦」。

騙徒扮商經局局長發WhatsApp推銷計劃　警方提三招防帳戶被騎劫

食用安全｜食Omakase埋單逾4000元　港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳

【超級毒王】超級傳播者辦推銷講座送雞蛋　引大批長者參加累139人中招

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
多職媽媽｜阿姨徐蒨駖坦承婆媳兩代育兒方法大不同　交女兒給奶奶照顧首要學懂放手

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

食用安全｜食Omakase埋單逾4000元　港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳
18:35 2024/11/26
食用安全｜食Omakase埋單逾4000元　港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳
【不良營商】藥店涉向內地客推銷中藥材　「兩變錢」收貴10倍海關拘男職員
17:27 2024/03/28
【不良營商】藥店涉向內地客推銷中藥材　「兩變錢」收貴10倍海關拘男職員
【超級毒王】超級傳播者辦推銷講座送雞蛋　引大批長者參加累139人中招
11:44 2021/01/21
【超級毒王】超級傳播者辦推銷講座送雞蛋　引大批長者參加累139人中招
騙徒扮商經局局長發WhatsApp推銷計劃　警方提三招防帳戶被騎劫
22:03 2024/05/20
騙徒扮商經局局長發WhatsApp推銷計劃　警方提三招防帳戶被騎劫

你可能感興趣

食用安全｜食Omakase埋單逾4000元　港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳
18:35 2024/11/26
食用安全｜食Omakase埋單逾4000元　港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳
【不良營商】藥店涉向內地客推銷中藥材　「兩變錢」收貴10倍海關拘男職員
17:27 2024/03/28
【不良營商】藥店涉向內地客推銷中藥材　「兩變錢」收貴10倍海關拘男職員
【超級毒王】超級傳播者辦推銷講座送雞蛋　引大批長者參加累139人中招
11:44 2021/01/21
【超級毒王】超級傳播者辦推銷講座送雞蛋　引大批長者參加累139人中招
銷售 元朗 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

徐熙媛大S去世｜具俊曄暴瘦出席大S告別式　小S首發文32字訴心聲：我親愛的姊姊
徐熙媛大S去世｜具俊曄暴瘦出席大S告別式　小S首發文32字訴心聲：我親愛的姊姊
網絡安全｜iPhone新騙案按1鍵即被鎖機　更改1設定免被盜用個人資料信用卡
網絡安全｜iPhone新騙案按1鍵即被鎖機　更改1設定免被盜用個人資料信用卡
急症室最長等候時間（02月16日 時間04:05）
急症室最長等候時間（02月16日 時間04:05）
肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
財政預算案2025懶人包︱財政預算案2月26日公布　$2乘車優惠/公務員凍薪/富人稅/派糖【不斷更新】
財政預算案2025懶人包︱財政預算案2月26日公布　$2乘車優惠/公務員凍薪/富人稅/派糖【不斷更新】