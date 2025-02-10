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徐熙媛大S去世｜大S頭七揭生前遺願好友S家悼念　小S崩潰痛哭暴瘦

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撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

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大S的離世，家人都非常非常傷心。

【徐熙媛大S去世/肺炎/流感】大S因流感併發肺炎在日本離世，終年48歲。大S的骨灰暫時存放在家中，周六(8日)大S頭七，也是她和具俊曄結婚3周年的日子，據悉S家人以結婚3周年的名義，邀請好友們到大S家相聚，當中大S的好姊妹邱瓈寬、Makiyo以及阿雅等人都被目擊進出大S家，Makiyo見到小S後，指對方哭到暴瘦，更揭大S遺願。

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Makiyo透露在大S家待了2個多小時，一看到小S馬上先抱抱她，而小S狀態令人憂心，她看起來更瘦了，「她崩潰但是還是很堅強跟我們大家一起，我們一起吃水果跟香檳聊大S姊姊。

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Makiyo透露大S生前遺願，就是希望大家不要哭，

我有盡量守住大S姊姊願望，不要掉眼淚，但昨天氣氛還是悲傷多，也感受到徐家人的傷是非常大的。

那小S有希望親友們還可以做些甚麼完成大S遺願嗎？Makiyo難過說：

她非常了解大S姊姊，所以一定會給大S姊姊最好的方式。

而大S老公具俊曄也在大S家，Makiyo說：「很謝謝他陪伴我們最愛的S姊姊。」至於范曉萱事發至今沒發聲，昨也沒現身大S家，網友都擔心范曉萱狀況，Makiyo表示這部份要問小S。提到大S骨灰樹葬日期是否已安排？Makiyo說：「我不知道...但我相信小S會給姊姊最好的安排。」

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而台灣演藝圈著名經理人邱瓈寬也到大S家，和大S的好友們齊聚，據悉，S家今以結婚3周年，而非以頭七日名義，邀請好友們到大S家相聚。邱瓈寬和大S過去因為都找同一位律師而熟稔，大S甚至不像外界喊她「寬姊」，而是更親暱地叫邱瓈寬「姊姊」。

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