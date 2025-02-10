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徐熙媛大S去世｜大S頭七後小S首發限時動態　貼蝴蝶髮夾背後藏深層意思

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撰文： 王明芳

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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【徐熙媛/大S/大S去世/小S/徐熙娣/具俊曄】大S離世令妹妹小S傷心欲絕，外界對她的情況一直保持關注。在大S頭七過後，小S首次在限時動態中貼了一個蝴蝶髮夾，讓人不禁聯想到她對姐姐的思念。這個髮夾背後似乎隱藏著深層的意義，與韓國姐夫具俊曄有關。

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徐熙媛大S去世｜小S二女兒帶回遺物

2月8日是大S頭七，家人與生前好友齊聚大S家弔唁。當日傍晚時份，台媒拍到小S家以保母車載着親友團送別大S，小S二女兒Lily（許韶恩）穿有帽衛衣、搭配運動褲、口罩等低調裝束，攜帶金色珍珠蝴蝶結髮夾悼念姨媽。

徐熙媛大S去世｜睹物思人倍感傷痛

2月9日大S頭七過後，凌晨12點，小S於IG限時動態首度發了一張金色珍珠蝴蝶結髮夾照片，小S沒有留下任何文字，但外界紛紛推測是在睹物思人，悼念姊姊，讓人感到心疼。

粉絲們認為小S是藉此悼念大S，將她的限時動態轉發至Threads、微博等社群上討論，並且留言：「一看就是公主的髮夾」、「這是珊的遺物嗎」、「該不會這是大S的吧」、「心碎的感覺，好希望她能好好的」。不過，有網友認為，因大S嫁給具俊曄成為韓國媳婦，按照韓國喪禮文化，喪家的女性須配戴蝴蝶結髮夾，有可能是因配合習俗才準備了蝴蝶結髮夾。

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徐熙媛大S去世｜韓國喪禮文化與台灣不同

在韓國，喪禮是一個重要的文化儀式，通常持續三天，與台灣的頭七習俗截然不同。在這三天裡，死者的家屬和親朋好友們經常熬夜守靈，保持清醒，以迎接隨時可能前來弔唁的人。為了抵抗疲憊，家屬們常常會打牌以消磨時間，這成為一種維持精神的方式。

徐熙媛大S去世｜酒水、菜餚招待弔唁者

在接待來賓的過程中，家屬會準備酒水和菜餚，以款待那些遠道而來的朋友和親戚。飯桌上通常會擺放辣牛肉湯、煎餅、白切豬肉和水果等美食，甚至還會有馬格利米酒。不僅是為了提供餐飲，更是表達對來賓的感謝。無論多忙，前來參加喪禮的韓國人通常會坐下來共進一頓飯，讓傷心的家屬感受到支持與關懷，希望從悲傷中找到一絲慰藉。

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徐熙媛大S去世｜韓國喪禮服裝禮節

在喪禮上，遺屬們的穿著也有明確的規範。男性通常會穿著黑色西裝，並在右手臂上套上袖章，以示喪主的身份；女性則會配戴白色蝴蝶結髮夾，象徵悼念。此外，參加喪禮的人們也必須穿上黑色西裝，即使女性穿裙子，也需要搭配黑色絲襪或長筒襪，男性則需穿黑色襪子，以避免露出肌膚。

徐熙媛大S去世｜韓國喪禮特殊禁忌

在韓國的喪禮中，還有一些特殊的禁忌。例如，小朋友和孕婦通常會避免參加喪禮，因為這被認為是不吉利的行為。此外，父母替兒女送終的情況，常常會引發親友的責難，讓許多人感到心碎。

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