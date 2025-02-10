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李施嬅分手︱李施嬅與未婚夫車崇健緣盡分手　疑於去年萌生分手念頭透露分手原因

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

李施嬅與未婚夫車崇健結束8年半感情。

【李施嬅 / 車崇健 / 李詩韻】現年43歲李施嬅在昨日（2月9日）突然於個人社交平台宣言與外未婚夫車崇健（Anson）解除婚約，消息一出，令網民大感意外。

李施嬅在2021年2月於社交平台騷鑽戒宣佈訂婚，可是二人卻遲遲未正式拉埋天窗，怎料訂婚4年後，竟是宣布二人關係最終未能一同行前多一步。她表示：

個月前我和車生做了一個決定，就是換一個方式走未來各自的路。
感恩這八年半的緣分。 我們都很好。也是帶着愛，感恩，同祝福的心去做這個決定。感謝大家尊重我們的決定和私隱。

結婚不一定代表幸福。
反而是在緣分到的時候怎麼享受相處的過程。 在人生某一個階段能遇到讓你一起學習同成長的人，讓你覺得值得愛的人，也是一種幸福。 在過程中，有努力，有用心，有成長，有愛，

沒有關係是絕對的終點。
亦沒有分離是絕對的完結。
所以不要執着一些理念，也不要多想別人的看法，而影響自己的決定。
反而隨心，聽心，自己覺得平靜快樂就可以。

忍不住又給大家喝雞湯了。

這段時間，希望大家給我們私隱空間，尤其是圈外人的他，感謝

至於身在外地的車崇健，未有在個人社交平台轉載李施嬅帖文或宣布「分」訊，反分享與球星合照，心情似乎沒被影響。

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李施嬅分手︱你值得擁有更好

然而，有網民估李施嬅疑於去年已萌生分手念頭，指她曾在社交平台享一段心靈雞湯式短片，講述對愛情睇法：「曾經有人同我講過，我淨係睇吓你揀咩人做你伴侶，就可以睇得出你有幾愛你自己。」

她進一步解釋指：「因為We only accept the love we think we deserve，即係話，我哋選擇嘅愛，通常都係我哋覺得自己值得擁有嘅愛，我哋點樣去判斷自己嘅價值。跟住佢就同我講喇，我覺得你值得擁有更加好。其實好多人都係，只要你願意提升自己睇自己嘅價值，愛自己多啲，You are allowed to accept better（你值得擁有更好）。」

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