李施嬅分手︱李施嬅與未婚夫車崇健緣盡分手　疑於去年萌生分手念頭透露分手原因

【李施嬅 / 車崇健 / 李詩韻】現年43歲李施嬅在昨日（2月9日）突然於個人社交平台宣言與外未婚夫車崇健（Anson）解除婚約，消息一出，令網民大感意外。

李施嬅在2021年2月於社交平台騷鑽戒宣佈訂婚，可是二人卻遲遲未正式拉埋天窗，怎料訂婚4年後，竟是宣布二人關係最終未能一同行前多一步。她表示：

個月前我和車生做了一個決定，就是換一個方式走未來各自的路。

感恩這八年半的緣分。 我們都很好。也是帶着愛，感恩，同祝福的心去做這個決定。感謝大家尊重我們的決定和私隱。

結婚不一定代表幸福。

反而是在緣分到的時候怎麼享受相處的過程。 在人生某一個階段能遇到讓你一起學習同成長的人，讓你覺得值得愛的人，也是一種幸福。 在過程中，有努力，有用心，有成長，有愛，

沒有關係是絕對的終點。

亦沒有分離是絕對的完結。

所以不要執着一些理念，也不要多想別人的看法，而影響自己的決定。

反而隨心，聽心，自己覺得平靜快樂就可以。

忍不住又給大家喝雞湯了。

這段時間，希望大家給我們私隱空間，尤其是圈外人的他，感謝