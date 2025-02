李施嬅分手︱李施嬅與未婚夫車崇健緣盡分手　疑於去年萌生分手念頭透露分手原因

▲ 李施嬅與未婚夫車崇健結束8年半感情。

【李施嬅 / 車崇健 / 李詩韻】現年43歲李施嬅在昨日(2月9日)突然於個人社交平台宣言與外未婚夫車崇健(Anson)解除婚約,消息一出,令網民大感意外。

李施嬅在2021年2月於社交平台騷鑽戒宣佈訂婚,可是二人卻遲遲未正式拉埋天窗,怎料訂婚4年後,竟是宣布二人關係最終未能一同行前多一步。她表示:

個月前我和車生做了一個決定,就是換一個方式走未來各自的路。

感恩這八年半的緣分。 我們都很好。也是帶着愛,感恩,同祝福的心去做這個決定。感謝大家尊重我們的決定和私隱。 結婚不一定代表幸福。

反而是在緣分到的時候怎麼享受相處的過程。 在人生某一個階段能遇到讓你一起學習同成長的人,讓你覺得值得愛的人,也是一種幸福。 在過程中,有努力,有用心,有成長,有愛, 沒有關係是絕對的終點。

亦沒有分離是絕對的完結。

所以不要執着一些理念,也不要多想別人的看法,而影響自己的決定。

反而隨心,聽心,自己覺得平靜快樂就可以。 忍不住又給大家喝雞湯了。 這段時間,希望大家給我們私隱空間,尤其是圈外人的他,感謝

至於身在外地的車崇健,未有在個人社交平台轉載李施嬅帖文或宣布「分」訊,反分享與球星合照,心情似乎沒被影響。

李施嬅首以普通話演舞台劇 「胡說八道會」飛去撐場全力支持

李施嬅分手︱你值得擁有更好

然而,有網民估李施嬅疑於去年已萌生分手念頭,指她曾在社交平台享一段心靈雞湯式短片,講述對愛情睇法:「曾經有人同我講過,我淨係睇吓你揀咩人做你伴侶,就可以睇得出你有幾愛你自己。」

她進一步解釋指:「因為We only accept the love we think we deserve,即係話,我哋選擇嘅愛,通常都係我哋覺得自己值得擁有嘅愛,我哋點樣去判斷自己嘅價值。跟住佢就同我講喇,我覺得你值得擁有更加好。其實好多人都係,只要你願意提升自己睇自己嘅價值,愛自己多啲,You are allowed to accept better(你值得擁有更好)。」

胡說八道演唱會丨李施嬅首與未婚夫同框 Anson熱烈歡呼力撐

新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭 失落視后冇遺憾應放眼世界【有片】

