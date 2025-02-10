  • 19°C
香港時間：2025210日 (一) 14:17

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大S離世丨流年逢死神痛失前妻再斷絕母子關係　命理師：汪小菲「1時間點」會出事

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【大S離世/徐熙媛/汪小菲/張蘭】48歲大S（徐熙媛）於新年遊日期間染流感併發肺炎病逝。有傳言她的前夫汪小菲對前妻感情仍然難以忘懷，於是情緒陷入崩潰，被人影到雙眼通紅及跪地淋雨照，而且躁鬱症復發，才與母張蘭斷絕母子關係。台灣有命理師便分析汪小菲命理，更指「這時間點」汪會再度出事。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜體適能教練示範3組壺鈴動作　練背肌減拜拜肉 

台灣命理師李靜唯昨日（9日）於Facebook 發文分析汪小菲的命理，指去年才開心再婚的汪小菲，沒想到今年流年遇到「惡魔」，因此面臨前妻意外離世。李解釋指「惡魔」代表情感或金錢上巨大的糾葛或壓力，而由於汪的命格屬於「戰車」，故汪天生會多愁善感、且易失控，李更指汪「原生家庭對他的影響非常大，尤其是母親」。

點擊圖片放大
+13
+12

李靜唯指不可否認汪是一個很愛小孩的男人！但愛情在「死神」，說明他一生至少會有一次刻骨銘心的情感經歷:

「死神」確實完全呼應大S的猝逝，將會讓他一輩子沒齒難忘！

李靜唯又指汪小菲財富在「吊人」，代表他其實不是很愛賺錢，也不善于理財，反而喜歡不斷的戀愛，一旦分手或離婚都會鬧得沸沸揚揚人財兩失！

李靜唯續稱，汪小菲印度占星月亮星座在牡羊，表達感情的方式非常衝動或直接，出生星宿是Bharani（女體），象徵女性的子宮或生殖器官，所以他會非常嚮往擁有孩子，同時此星宿的人也非常有魅力，尤其對異性特別有吸引力，他們也特別喜歡名車，因為孩子和車子都可以帶給他很大的能量。不過，李靜唯最後也預測，2026年的「塔」也意味著汪小菲人生可能再度面臨意外的衝擊或傷害。

同場加映: 大S活不過50歲遺一對兒女　小S被批「有4女1子」

48歲徐熙媛（大S）過年期間因流感併發肺炎病逝，遺下一對兒女；近日就有人挖出其育有3女的胞妹徐熙娣（小S）曾被指「命中有4女1子」，詭異巧合令網民直呼「起雞皮疙瘩」。

點擊圖片放大
+6
+5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

大S離世丨網傳大S骨灰回台由汪小菲出錢　小S開腔回應：人在做天在看
12:18 2025/02/06
大S離世丨網傳大S骨灰回台由汪小菲出錢　小S開腔回應：人在做天在看
大S離世︱韓國命理師通靈稱「大S附身」拍桌哭嚎「我不能走」　網民嘲：比較像通到張蘭
17:15 2025/02/07
大S離世︱韓國命理師通靈稱「大S附身」拍桌哭嚎「我不能走」　網民嘲：比較像通到張蘭
日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
今日 10:25
日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光

你可能感興趣

大S離世丨網傳大S骨灰回台由汪小菲出錢　小S開腔回應：人在做天在看
12:18 2025/02/06
大S離世丨網傳大S骨灰回台由汪小菲出錢　小S開腔回應：人在做天在看
大S離世︱韓國命理師通靈稱「大S附身」拍桌哭嚎「我不能走」　網民嘲：比較像通到張蘭
17:15 2025/02/07
大S離世︱韓國命理師通靈稱「大S附身」拍桌哭嚎「我不能走」　網民嘲：比較像通到張蘭
日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
今日 10:25
日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
健康問題 徐熙媛 台灣 躁鬱症

最高瀏覽

急症室最長等候時間（02月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月10日 時間12:05）
李施嬅分手｜李施嬅宣布與未婚夫分手結束8年情　訂婚4年各行各路：結婚不一定幸福
李施嬅分手｜李施嬅宣布與未婚夫分手結束8年情　訂婚4年各行各路：結婚不一定幸福
日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
機場小偷｜機場疑驚現小朋友「偷篋」　得手後轉交大人被撞破
機場小偷｜機場疑驚現小朋友「偷篋」　得手後轉交大人被撞破
公屋裝修｜港男獲派500呎公屋淘寶訂製全屋傢俬　僅$3.2萬全因屋主懂1種技能
公屋裝修｜港男獲派500呎公屋淘寶訂製全屋傢俬　僅$3.2萬全因屋主懂1種技能