大S離世丨流年逢死神痛失前妻再斷絕母子關係　命理師：汪小菲「1時間點」會出事

【大S離世/徐熙媛/汪小菲/張蘭】48歲大S（徐熙媛）於新年遊日期間染流感併發肺炎病逝。有傳言她的前夫汪小菲對前妻感情仍然難以忘懷，於是情緒陷入崩潰，被人影到雙眼通紅及跪地淋雨照，而且躁鬱症復發，才與母張蘭斷絕母子關係。台灣有命理師便分析汪小菲命理，更指「這時間點」汪會再度出事。

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台灣命理師李靜唯昨日（9日）於Facebook 發文分析汪小菲的命理，指去年才開心再婚的汪小菲，沒想到今年流年遇到「惡魔」，因此面臨前妻意外離世。李解釋指「惡魔」代表情感或金錢上巨大的糾葛或壓力，而由於汪的命格屬於「戰車」，故汪天生會多愁善感、且易失控，李更指汪「原生家庭對他的影響非常大，尤其是母親」。

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李靜唯指不可否認汪是一個很愛小孩的男人！但愛情在「死神」，說明他一生至少會有一次刻骨銘心的情感經歷:

「死神」確實完全呼應大S的猝逝，將會讓他一輩子沒齒難忘！

李靜唯又指汪小菲財富在「吊人」，代表他其實不是很愛賺錢，也不善于理財，反而喜歡不斷的戀愛，一旦分手或離婚都會鬧得沸沸揚揚人財兩失！

李靜唯續稱，汪小菲印度占星月亮星座在牡羊，表達感情的方式非常衝動或直接，出生星宿是Bharani（女體），象徵女性的子宮或生殖器官，所以他會非常嚮往擁有孩子，同時此星宿的人也非常有魅力，尤其對異性特別有吸引力，他們也特別喜歡名車，因為孩子和車子都可以帶給他很大的能量。不過，李靜唯最後也預測，2026年的「塔」也意味著汪小菲人生可能再度面臨意外的衝擊或傷害。

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48歲徐熙媛（大S）過年期間因流感併發肺炎病逝，遺下一對兒女；近日就有人挖出其育有3女的胞妹徐熙娣（小S）曾被指「命中有4女1子」，詭異巧合令網民直呼「起雞皮疙瘩」。

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