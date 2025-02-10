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大S離世︱汪小菲張蘭惡意炒作大S遭封殺發怒「斷絕母子關係」　好友吳宗憲苦勸對話曝光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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汪小菲張蘭惡意炒作大S遭封殺發怒「斷絕母子關係」　好友吳宗憲苦勸對話曝光

【大S／汪小菲／張蘭／斷絕關係／吳宗憲】多一事不如少一事！大S（徐熙媛）自2月2日在日本因流感併發肺炎過世後，前夫家汪小菲與張蘭就一直「蹭熱度」頻登新聞版面，近日兩母子就因造謠行為遭抖音封殺。網傳汪小菲不滿被拖下水，精神崩潰，宣佈與張蘭斷絕母子關係。

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綜合台媒報道，大S離世消息傳出後，前夫汪小菲火速赴台上演一系列「深情好男人」戲碼，不但在機場哭紅眼向媒體鞠躬求多說大S好話，又被捕捉到憔悴在街頭淋雨漫步下跪。同時，母親張蘭更是口無遮攔，其乾兒子「我是夏小建」抖音帳號甚至發佈影片謊稱包機及送大S骨灰回家相關費用，都是由汪小菲負責；一系列博眼球行為徹底惹怒正在治喪的徐家人和中台兩地網民。

汪小菲情緒崩潰 宣佈與張蘭斷絕母子關係

隨著網民不斷撻伐檢舉，日前，汪小菲和張蘭母子被抖音官方狠批「為博流量、蹭熱度，惡意發佈或搬運傷害逝者及家屬的謠言信息並進行無底線炒作，傷害公衆感情」，予以無限期封禁處分，包括「張蘭·俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」等帳號。此外，微博平台亦於2月8日宣佈暫停張蘭帳號直播功能。

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事後，汪小菲在微信朋友圈發文，發怒宣佈與張蘭「斷絕所有關係」，並揚言要正式對抖音提告：

我不孝，但是絕對不能讓這種人獲得支持。她是我媽，可是我和她的三觀天地不和，我不是東西，我對不起所有人，但從今天起，我要和她斷絕所有關係。她掙得錢夠活幾輩子了，不夠，再找我要命！

據悉，汪小菲日前不滿張蘭與乾兒子聯手造謠「汪小菲包機帶大S骨灰返台」話題，被徐家和航空公司接連打臉。當時，汪小菲闖入張蘭直播間飆罵「我XX招誰惹誰了？你們為什麼老是這樣！」

汪小菲身邊友人向台媒表示，汪小菲因難以接受大S猝逝，憂鬱症及躁鬱症嚴重復發，精神崩潰到無法下床。至於外界質疑他的種種行徑是在為爭產及帶小孩回北京撫養，友人抱不平指汪小菲「根本還無法想到這些事情」：

小菲為了他的前妻來回兩岸10年幾乎上幾千次，不需要演戲在雨中難過。她是孩子的媽，小菲傷痛到根本站不起來，怎麼可能去做任何的新聞？

同場加映：2分鐘躁鬱症自我測試

躁症

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抑鬱症

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吳宗憲苦勸：不要再節外生枝

對此，身為汪小菲好友之一、曾與張蘭合作直播的「綜藝天王」吳宗憲，自爆私下有傳訊息關心汪小菲，勸他冷靜：

請他稍安勿躁。平靜可以讓大家喘息一下！畢竟發生憾事，不要再節外生枝。

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