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渣打馬拉松2025｜參賽議員指掛正確號碼布屬跑手責任　倡田總引入人臉辨識核實

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

昨（9日）舉行的渣打馬拉松賽事出現頒獎後遭取消資格（DQ）事件，涉及來自內地的3名男跑手，被指身上所掛的號碼布不屬其本人而取消資格。（陳靜儀攝）

【渣打馬拉松2025 / 內地跑手 / DQ事件】昨（9日）舉行的渣打馬拉松賽事出現頒獎後遭取消資格（DQ）事件，涉及來自內地的3名男跑手，被指身上所掛的號碼布不屬其本人而取消資格。有份參與今屆全馬賽事的經民聯立法會議員陸瀚民表示，有關錯誤在本地賽事實屬罕見，指號碼布上印有跑手姓名，掛上正確號碼布是跑手的責任。

陸瀚民今早（10日）在電台節目表示，跑手在賽前領取選手包時，需要憑應用程式領取號碼布，而是次涉事跑手均為精英級別跑手，犯上有關錯誤令人費解。不過他指出，由於參賽人數過多，大會難以在起跑前逐一確認身份，跑手進入賽道時，只會核實參賽組別，建議田徑總會可參考上海等地的馬拉松賽事，領取選手包時引入人臉辨識核實，特別是涉及獎金的得獎跑手，更應在上台前核實身份，以提高香港馬拉松公信力。

有份參與今屆全馬賽事的經民聯立法會議員陸瀚民表示，有關錯誤在本地賽事實屬罕見，指掛上正確號碼布是跑手的責任。（資料圖片）

浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松在同一節目中表示，內地過往曾有跑手欲提升專業分數，或是有網紅希望提升知名度代跑參賽，認為應嚴厲打擊。又指，事件即使可能涉及經理人交錯號碼布，但運動員亦要為事件負責，形容這是「小學生田徑賽都不會犯的錯」。

另外，他認為事件在頒獎後才揭發，估計是因為過往未發生過類似事件，田總日後應在起點加入人臉辨識核實跑手身份，限制涉事跑手往後的參賽資格。

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