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麥當勞優惠｜麥當勞再推$20自選下午茶餐　$1大可樂回歸＋指定套餐減$5

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

麥當勞優惠｜麥當勞再推$20自選下午茶餐　$1大可樂回歸＋指定套餐減$5

【著數優惠/麥當勞優惠/麥當勞App/McCafé】麥當勞App Value Monday進入第7周，蛇年第一彈震撼價$1大可樂、不同時段的指定套餐減$3及減$5優惠，以及全新麥麥配下午茶優惠等，新一年繼續至抵食！另打開App毋須消費「麥麥簽到」，即可獲得多款優惠券。此外，新春期間限定的「招財福堡系列」優惠期至本周四。

麥當勞優惠｜麥當勞再推$20自選下午茶餐　$1大可樂回歸＋指定套餐減$5

麥當勞優惠｜1. MONDAY電子優惠券

日期：2月10日至16日

  • $1大可樂（可選可口可樂、無糖可口可樂、雪碧或芬達汽水) ，即日起至2月14日，早上11時至午夜12時適用
  • 指定早晨套餐減$3 (星期一至五，早上4時至11時適用，公眾假期除外)
  • 指定超值套餐減$5（即日起至2月13日，早上11時至午夜12時適用）
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麥當勞優惠｜2. 麥當勞App「麥麥簽到」送優惠券

只要每日打開麥當勞App，毋須消費簽到，即可獲得多款心水優惠券，包括強勢回歸的$1大可樂優惠、指定早晨套餐減$3及指定超值套餐減$5優惠。簽到任務逢星期一更新，用戶一星期內簽到3次，即可領取「選購指定超值套餐免費升級大薯條及大汽水」優惠券；簽到5次可領取「選購指定超值套餐送蘋果批（1 件）」優惠券；每日簽到，更可獲得「買滿$80減$10」優惠券！

麥當勞優惠｜麥當勞再推$20自選下午茶餐　$1大可樂回歸＋指定套餐減$5

麥當勞優惠｜3. 周一至周五「$20麥麥配下午茶」

2月10日起，下午3時至6時期間，可於App内使用「$20麥麥配下午茶」優惠券，以至抵價享受麥當勞下午茶，多款美食及飲品隨意配搭，包括魚柳飽、麥香雞、麥樂雞（4件）、脆香雞翼（2件）、原味麥炸雞（1件）、蜜糖BBQ麥炸雞（1件）、士多啤梨新地或朱古力新地及蘋果批。而飲品則包括中汽水、細杯裝熱即磨黑咖啡、細杯裝熱港式奶茶、細杯裝熱檸檬茶、細杯裝熱檸檬水及熱朱古力等。

麥當勞優惠｜4. 新一輪McCafé套票開售

麥當勞App 2月10日推出新一輪McCafé咖啡套票優惠，只需$100起就能享受8杯香濃「金獎咖啡」，平均每杯低至$12.5。顧客只需於App內預付$20購買咖啡套票，8張指定咖啡換購券會於於數分鐘內存入App優惠券版面，其後每次使用只需付$10起便可歎一杯心水即磨咖啡。咖啡迷也可選擇$200任選17杯指定咖啡優惠。換購券須於2025年4月11日或之前使用。

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麥當勞優惠｜5. 期間限定招財福堡系列優惠

新春期間限定的招財福堡系列最後召集，即日起至2月13日（星期四）早上11時至午夜12時，顧客可於App內領取優惠套餐優惠券，或套餐減$5、減$3等優惠。

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麥當勞優惠｜6. 早餐優惠（早上4時至11時）

周一至周五 (公眾假期除外) ，$23醒晨超值選配飲品可選炒雙蛋飽、豬柳蛋漢堡或魚柳飽；$28.5醒晨超值選配熱Latte即磨鮮奶咖啡可選炒雙蛋飽、豬柳蛋漢堡或魚柳飽 (可+$3轉大杯裝熱飲，包括椰香鮮奶咖啡)或+$7轉凍飲(包括厚椰奶鐵）等。

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麥當勞優惠｜7. 午餐優惠（早上11時至午夜12時）

購買套餐前不要忘記可於App內用「指定超值套餐減$5」優惠券。其他優惠還有$88麥炸雞分享桶(6件)、$98脆香雞翼分享桶(16件)。

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麥當勞優惠｜8. 晚餐優惠（晚上6時起至午夜12時）

選購指定超值套餐送一款小食，可選蘋果批、麥樂雞（4件）或士多啤梨新地；$108麥炸雞分享桶二人餐（星期一至五適用） (配2包中薯條、2件蘋果批及2杯飲品) 可選原味或蜜糖BBQ麥炸雞。上述優惠可重複使用。

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麥當勞優惠｜9. 周末優惠

星期六至日，購買周末雙人早餐送1杯藍莓高鈣低脂乳酪及1件脆薯餅；早上11時至午夜12時，$108麥炸雞分享桶二人餐(配2包中薯條、2件蘋果批及2杯飲品) 可選原味或蜜糖BBQ麥炸雞。優惠可重複使用。

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優惠詳情：麥當勞App

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