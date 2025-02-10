  • 19°C
香港時間：2025210日 (一) 16:54

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

移英家庭｜吳日言移英首年與3子女無間斷生病　再病倒冇得睇醫生食日本藥頂住

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 17 分鐘前

分享：

分享：

熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

人在異地照顧三名年幼子女實在不容易，祝吳日言一家身體健康！

【吳日言/移民英國/星二代】前藝人吳日言與圈外男友Barry婚後誕下3胎，成為多產媽媽，並於去年舉家移民英國。吳日言日前自爆跟子女留英不足一年卻無間斷生病，自己近日亦再次病倒失聲，卻因為要照顧仔女而不可以外出看醫生，要食日本藥頂住，網民都紛紛留言叫她保重身體！

點擊圖片放大
+5
+4

移英家庭｜吳日言移英搞生意被指走數

吳日言（Yan）去年8月舉家移英生活，去到當地Yan也沒有停下來，去年11月還透露將在英國重操故業開餐廳，不過事隔不久後，卻有人在社交平台發名指一位叫「Yan」的藝人「走$3700尾數」，該設計師表示之前為一名女藝人的新餐廳設計及印刷，中途對方想加單，收到報價後卻認為收費過高，於是發脾氣，而且沒有支付尾數，矛頭直指Yan，事後Yan稱事件為「不實報道」。

最新影片推介:

湊得輕鬆啲
楊卓娜母女｜楊卓娜母女檔整湯圓迎元宵　15歲豹豹傾愛情觀：她說分手要夠快

移英家庭｜一拖三病倒吃日本藥頂硬上

除了要忙生意，Yan也要照顧3名年幼子女的起居飲食，平日喜歡在社交平台分享日常的她，更試過上載殘爆素顏照嚇壞網民，足見她不夠休息。直至近日，Yan透露自己再次病倒，她留言謂：「老公飛走，我生病了。因為要照顧三個小朋友，堅持每日煮三餐俾佢哋，所以我唔可以出去GP（全科醫生）睇醫生，唯有食住日本藥頂住先。」

（Facebook圖片）

移英家庭｜移英不足一年與3子女輪住病

她還表示已經完全失聲，幸好沒有發燒和喉嚨痛，並表示：「只係勁多綠色痰。好多人話去到英國🇬🇧第一年都會病，我而（依）家完全深深體會到，我同啲小朋友無間斷咳、流鼻水，甚至發燒，希望經過第一年，我哋之後會百毒不侵，身體健康。」

點擊圖片放大
+8
+7

網民也紛紛留言祝Yan早日康復，指她跟子女不停病只是未適應英國天氣，到夏天就會有改善，又勸她盡快看醫生：「有綠痰比較麻煩，再冇好轉就要睇醫生，唔好拖⋯⋯」、「找個babysitter（保姆）睇住小朋友先，去睇醫生，唔會好長時間。照顧好自己，才可以好好照顧別人。英國好多local（本地人）也沒有親人照應，都係靠下朋友、左鄰右里、babysitter」。

相關內容：

孕婦糖尿｜40歲吳日言宣布懷第3胎　產後確診糖尿病現靠針藥安胎

移民英國｜吳日言移英重操故業開食店　三孩之母堅持做在職媽媽：唔想問老公攞錢

【懷孕媽媽】吳日言懷第二胎撞正「暑假」打亂計劃　女兒讀免費幼稚園重閱讀教出乖孩子

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

移英家庭｜41歲吳日言7年抱3容貌崩壞勁大黑眼圈　殘爆素顏直認1面部特徵遺傳細仔
18:52 2024/12/10
移英家庭｜41歲吳日言7年抱3容貌崩壞勁大黑眼圈　殘爆素顏直認1面部特徵遺傳細仔
移民英國｜吳日言移英重操故業開食店　三孩之母堅持做在職媽媽：唔想問老公攞錢
14:05 2024/11/14
移民英國｜吳日言移英重操故業開食店　三孩之母堅持做在職媽媽：唔想問老公攞錢
星二代｜吳日言女兒參加summer camp 5日暑假營平民價格有幾抵玩？
18:36 2024/07/26
星二代｜吳日言女兒參加summer camp 5日暑假營平民價格有幾抵玩？
英國升學｜吳日言即將舉家移民英國　不捨女兒最後返幼稚園日子
19:07 2024/06/20
英國升學｜吳日言即將舉家移民英國　不捨女兒最後返幼稚園日子
移民星洲｜前港姐李雪瑩移居新加坡成兩孩之母　6歲大女升呢「小學雞」靚媽變緊張
17:23 2025/01/14
移民星洲｜前港姐李雪瑩移居新加坡成兩孩之母　6歲大女升呢「小學雞」靚媽變緊張
碩士媽媽︱前港姐張嘉兒轉職溫哥華地產經紀　兩女棄讀港國際學校跟隨移居
13:44 2024/11/11
碩士媽媽︱前港姐張嘉兒轉職溫哥華地產經紀　兩女棄讀港國際學校跟隨移居

你可能感興趣

移英家庭｜41歲吳日言7年抱3容貌崩壞勁大黑眼圈　殘爆素顏直認1面部特徵遺傳細仔
18:52 2024/12/10
移英家庭｜41歲吳日言7年抱3容貌崩壞勁大黑眼圈　殘爆素顏直認1面部特徵遺傳細仔
移民英國｜吳日言移英重操故業開食店　三孩之母堅持做在職媽媽：唔想問老公攞錢
14:05 2024/11/14
移民英國｜吳日言移英重操故業開食店　三孩之母堅持做在職媽媽：唔想問老公攞錢
星二代｜吳日言女兒參加summer camp 5日暑假營平民價格有幾抵玩？
18:36 2024/07/26
星二代｜吳日言女兒參加summer camp 5日暑假營平民價格有幾抵玩？
移民 吳日言 星二代

最高瀏覽

急症室最長等候時間（02月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月10日 時間12:05）
李施嬅分手｜李施嬅宣布與未婚夫分手結束8年情　訂婚4年各行各路：結婚不一定幸福
李施嬅分手｜李施嬅宣布與未婚夫分手結束8年情　訂婚4年各行各路：結婚不一定幸福
日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
機場小偷｜機場疑驚現小朋友「偷篋」　得手後轉交大人被撞破
機場小偷｜機場疑驚現小朋友「偷篋」　得手後轉交大人被撞破
公屋裝修｜港男獲派500呎公屋淘寶訂製全屋傢俬　僅$3.2萬全因屋主懂1種技能
公屋裝修｜港男獲派500呎公屋淘寶訂製全屋傢俬　僅$3.2萬全因屋主懂1種技能