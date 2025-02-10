移英家庭｜吳日言移英首年與3子女無間斷生病　再病倒冇得睇醫生食日本藥頂住

▲ 人在異地照顧三名年幼子女實在不容易，祝吳日言一家身體健康！

【吳日言/移民英國/星二代】前藝人吳日言與圈外男友Barry婚後誕下3胎，成為多產媽媽，並於去年舉家移民英國。吳日言日前自爆跟子女留英不足一年卻無間斷生病，自己近日亦再次病倒失聲，卻因為要照顧仔女而不可以外出看醫生，要食日本藥頂住，網民都紛紛留言叫她保重身體！

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移英家庭｜吳日言移英搞生意被指走數

吳日言（Yan）去年8月舉家移英生活，去到當地Yan也沒有停下來，去年11月還透露將在英國重操故業開餐廳，不過事隔不久後，卻有人在社交平台發名指一位叫「Yan」的藝人「走$3700尾數」，該設計師表示之前為一名女藝人的新餐廳設計及印刷，中途對方想加單，收到報價後卻認為收費過高，於是發脾氣，而且沒有支付尾數，矛頭直指Yan，事後Yan稱事件為「不實報道」。

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移英家庭｜一拖三病倒吃日本藥頂硬上

除了要忙生意，Yan也要照顧3名年幼子女的起居飲食，平日喜歡在社交平台分享日常的她，更試過上載殘爆素顏照嚇壞網民，足見她不夠休息。直至近日，Yan透露自己再次病倒，她留言謂：「老公飛走，我生病了。因為要照顧三個小朋友，堅持每日煮三餐俾佢哋，所以我唔可以出去GP（全科醫生）睇醫生，唯有食住日本藥頂住先。」

▲ （Facebook圖片）

移英家庭｜移英不足一年與3子女輪住病

她還表示已經完全失聲，幸好沒有發燒和喉嚨痛，並表示：「只係勁多綠色痰。好多人話去到英國🇬🇧第一年都會病，我而（依）家完全深深體會到，我同啲小朋友無間斷咳、流鼻水，甚至發燒，希望經過第一年，我哋之後會百毒不侵，身體健康。」

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網民也紛紛留言祝Yan早日康復，指她跟子女不停病只是未適應英國天氣，到夏天就會有改善，又勸她盡快看醫生：「有綠痰比較麻煩，再冇好轉就要睇醫生，唔好拖⋯⋯」、「找個babysitter（保姆）睇住小朋友先，去睇醫生，唔會好長時間。照顧好自己，才可以好好照顧別人。英國好多local（本地人）也沒有親人照應，都係靠下朋友、左鄰右里、babysitter」。

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