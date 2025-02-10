保暖陷阱｜天氣寒冷喝1飲品熱身恐致命　醫生警告：暖意全是假象【推薦4方法正確保暖】

▲ 不少人會在寒冷天氣飲酒暖身，有醫生就警告「暖意全是假象」。

【冬天/寒冷天氣/飲酒/猝死/保暖】天氣寒冷，坊間素有「飲酒暖身」的說法，有醫生就破解迷思，指出冬天飲酒隨時會增加猝死風險，是「不暖反致命」的隱形殺手，並推薦4個方法正確保暖度過寒冷天氣。

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台灣重症科醫生黃軒近日在個人Facebook專頁發文，表示喝酒取暖是「寒冷天氣最危險行為之一」，不僅無法真正保暖，甚至有可能增加失溫與猝死的風險。他解釋，酒精會刺激血管，令更多血液流向皮膚表面，出現臉變紅、身體感到暖和的感覺，然而這種「暖意」只是短暫的假象；血液流向皮膚表面實際上會導致核心溫度變低、增加失溫風險，且酒精會影響調節人體溫度的下視丘，使身體無法有效應對寒冷。此外，酒精亦會麻痺人對寒冷的感知，繼而導致人忽略低溫的威脅，進一步減少防寒措施。

保暖陷阱｜冬天飲酒3大猝死風險

黃軒續指，喝酒不僅有機會導致失溫，還會對心血管系統造成嚴重負擔，尤其是患有慢性病或心血管疾病的人士。他列出以下3種在寒冷天氣下喝酒可能引發的致命風險，提醒市民小心。

1. 心血管疾病

酒精會刺激心跳加速及血壓升高，從而增加心肌梗塞或中風的風險。

2. 失溫猝死

在寒冷的環境中，酒精會令核心體溫下降的速度加快，增加患上失溫症（Hypothermia）的風險；而當核心體溫降至35°C以下時，人體的器官功能便會受到嚴重影響，甚至可能導致死亡。

3. 窒息風險

醉酒後嘔吐有機會導致呼吸道堵塞，進一步增加猝死的可能性

保暖陷阱｜4種方法正確保暖

那麼，在寒冷天氣下到底應該如何正確保暖？黃軒就推薦以下4種方法，供大家參考。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4 穿著多層衣物：採用「洋蔥式穿搭法」，內層排汗，中層保暖，外層防風 攝取熱量：多吃熱食和辛辣食物，例如薑湯或辣椒料理等，幫助身體產熱 使用暖氣設備：可在室內使用暖爐或暖風機，保持環境溫暖 避免長時間戶外活動：減少暴露在低溫環境中的時間，尤其是寒冷的清晨或深夜

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同場加映｜保暖6大身體部位

台北慈濟醫院中醫科陳建霖主任曾經分享，全身以下6個身體部位要特別注意保暖：

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【保暖要先護頭】

家庭醫生方玉輝表示，冬天保暖最好戴冷帽，小朋友和老人家尤甚，因頭部血液循環佔整體5分之1，如頭部夠暖，就能減少熱能流失，這是為何北方人都會戴冷帽，此外小朋友相對地頭部的比例較多，血液循環遠不止5分之1，故更要注意頭部保暖。方醫生亦表示，多穿衣服總比少穿保暖，甚至有人會穿2對襪，因為會比1對襪保暖，但前題是有彈性，不可太緊束，以免影響腳部血液循環。

【2種禦寒穿衣法】

要有效保暖，網上流傳的「洋蔥式穿衣法」和「玉米式穿衣法」大派用場，但方醫生提醒要隨氣溫轉變和年齡，採適合的穿衣法，才能安全又有效地保暖。

「洋蔥式穿衣法」是將所穿衣物分為內、中、外3層。內層為排汗層，可穿具加速排汗和快乾功能的運動內衣，確保不會因汗水積聚著涼、失溫；中層為保暖層，可穿保暖、保溫外套，防止體溫下降；外層為擋風層，可穿有防水透氣功能的風褸，防止雨水、冷風滲入，並保證內層衣物和身體乾爽、溫暖。

「玉米式穿衣法」是將所穿衣物分為內、外2層。內層為適合室內溫度的薄式內層；外層則為可防風、保暖的冬季大褸。

著衫5大貼士

此外，戶外用品店副經理Keith亦曾分享著衫5大貼士：

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資料來源：黃軒醫師 Dr. Ooi Hean

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