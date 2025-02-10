凍齡女星｜43歲唐寧近照曝光徹底搣甩童顏  操肌變筋肉人震驚網民

【唐寧／運動／肌肉／女星】43歲唐寧自幼童星出道，以出色演技與可愛樣貌深受觀眾喜愛，曾接拍過不少廣告及劇集，甜美標緻外貌更大眾公譽為「童顏天花板」、甜美女神。雖然唐寧近年已移居紐西蘭，但仍一直活躍於社交平台，近日她的一輯爆肌相片與過往形象大相徑庭，引發網民熱議。

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唐寧於2022年舉家移居紐西蘭奧克蘭，之後便未再接拍劇集電影，主力轉型從事KOL工作，平日仍活躍於社交平台分享生活日常，上周四（6日）她於Instagram上分享多張參加女子雙人組別健身賽事相片，相片中見其頭髮染金、一身肌肉，造形極為粗獷，皮膚亦變得黝黑，一改過往甜美形象。

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她於留言中表示，自己由上年7月開始跑步，之後陸續參加過多場公開跑步比賽項目：「上年7月開始跑步，11月頭去咗跑步11km『 Run The City』，繼而11月中開始力量訓練，今年2月頭去咗玩 『Hyrox』，之後3月頭都仲有啲嘢玩，不過係會輕鬆好多嘅8.4km Fun Run」。

唐寧解釋指，自己過去未曾認真做過重訓，因此未想到可以用兩個半月時間「操到完成咗呢個有啲癲嘅比賽。」同時亦感謝隊友不介意帶著她這個新手參賽，又感恩「Join咗一間好有heart嘅Gym，係佢哋令我完成咗一樣，我諗都冇諗過會做嘅嘢。」坦言自己目前有許多感受未能整理，歡迎大家提問，自己亦可能之後開live與大家交流。

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凍齡女星｜網民：完全認唔出係你呀！

相片一出，不少粉絲都大驚於她截然不同的形象，直呼：「完全認唔出係你呀」、「女中豪傑你改變形象更好」，亦有不少網民大讚其短短半年可以有這個成績，令人佩服：「練咗兩個半月就可以咁有效率！」、「哇，太有型！」

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凍齡女星｜曾2017年離婚育2子 移居紐西蘭後子女疑未同行

據了解，童年開始便入娛樂圈的唐寧可能自小便置身五光十色的水銀燈下世界，因此非常響往大自然。自2017年與舞台劇子鄧偉傑離婚後，曾有一段時間與2名子女居於村屋。直到2022年她更移居到紐西蘭，並主力於YouTube頻道做KOL。不過，去年她開直播與網民聊天時，便曾透露子女目前不在身邊，似是暗示子女未有同行紐西蘭。

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資料來源：Instagram@leilakong1205

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