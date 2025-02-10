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飛機椅背挨後｜女乘客自創1招對付飛機椅背挨後　影片過百萬人觀看網民激讚聰明

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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女乘客自創1招對付飛機椅背挨後，影片過百萬人觀看，網民激讚聰明。

搭飛機將椅背「挨後」經常引發爭拗，有人認為將椅背挨後，令後面乘客感到壓迫，亦有人認為既然座椅設計如此，乘客就有權挨後抖抖。外國就有一名網友自創一招阻止前座將椅背挨後，超過150萬人次瀏覽，獲得不少網友激讚。

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飛機椅背挨後｜女乘客自創1招對付

外國一名女網民Clare Duggan早前在社交平台Tiktok拍片，稱若面對前面乘客不斷嘗試將椅背挨後，就可利用一招對付，點擊下圖看詳情：

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飛機椅背挨後｜網民意見兩極

不過有網民認為，拍片者行為「小氣」，全因將座椅挨後是乘客的權利，若前面乘客用力挨後，屆時將薯片罐壓破，到時一身薯片碎就「得不償失」。亦有人直言只要前面乘客向機艙服務員投訴，一樣需把薯片罐拿走，根本沒用。

點擊下圖看更多網民留言：

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飛機椅背挨後｜國泰椅背風波

早前一名內地女生於小紅書上發文，指乘搭國泰航空一架由香港飛往英國倫敦的航班時，因將椅背向後靠，遭到後排一對港人夫婦辱罵及滋擾，如頻繁踢椅子、用腳踢向其手臂等，最終空姐安排事主調位。事件引發網民熱烈討論。

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國泰航空最終就事件致歉，指保障每一位顧客的安全和權益是公司首要任務。對於任何顧客不遵守航空安全規定及不尊重其他顧客權益的行為，始終保持零容忍的態度。因此，將拒絕涉事夫婦未來乘搭任何國泰集團的航班。

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