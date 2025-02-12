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自私鄰居｜鄰居自製鞋牆12雙鞋掛樓廊　苦主回家必經路「臭不堪言」

社會

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

鄰居自製鞋牆12雙鞋掛樓廊，苦主回家必經路「臭不堪言」。

家門口擺放過多鞋，難免為鄰里詬病，不論是阻礙他人通過，或散發異味，都會影響他人。

近日，有網民在Facebook「大埔TAI PO」群組發帖詢問，指鄰居將多雙鞋履放置在走廊，臭味難耐，詢問網民應如何解決此事。此事經轉載後引起熱議，不少人批評鄰居此舉自私，亦紛紛向樓主建議解決方案。

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自私鄰居｜門口擺24隻鞋氣味難耐

樓主詢問道，如果鄰居將有臭味的鞋掛在大門外側，而自己每日出入都能聞到「臭鞋味道」，應該如何處理？並表示透露自己居住在大埔太和中心。據圖片可見，涉事鄰居在其單位的大門門框上安裝一排布製置物裝置，形如一面鞋牆，其中放有24隻鞋，鞋口朝外，地上還有2雙鞋，不知是否亦屬鄰居一家。

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自私鄰居｜網民教招解決

此事引起網民熱議，不少人批評鄰居此舉自私，「呢種人嫉妒自私兼冇品」「住佢隔離真淒涼」「睇相都聞到味」「自私行為，遲早鄰居之間會積怨」「我寧願佢放地下」「其實佢咁樣做好危險，會有人放撳釘落去，會有人放啲污糟嘢入去」。

有熱心網民給出了詳細的解決辦法，「友善溝通，禮貌地與鄰居說明情況，表達異味對每月的影響，請求將鞋子收起來或通風；聯絡物業管理處；向消防投訴；暫時緩解措施：使用除臭劑、活性碳包或空氣清淨機暫時減少異味，在自家門口放置芳香或綠植改善空氣品質；法律途徑（最後手段），若鄰居勸阻，可透過小額金錢或法律程序討回公道」。

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