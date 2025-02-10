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婆媳關係｜胡杏兒陪奶奶行街市買餸　讚自己好新抱：奶奶當我女兒一樣

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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胡杏兒跟奶奶去大埔墟街市買餸。（取自instagram）

【胡杏兒/李乘德/婆媳關係】胡杏兒跟老公李乘德（Philip）結婚10年，婚後育有三子，為圍村客家人的李家開枝散葉，果然是一位好新抱。胡杏兒新年前更做「跟得新抱」，陪奶奶去街市買餸，她將過程拍片上載小紅書。

早前胡杏兒分享跟奶奶往大埔墟街市買餸煮年夜飯的片段，帖文裡透露希望盡快學會奶奶煮的每一道菜式，將家傳的味道傳承下去，認真識做。

短片中胡杏兒跟奶奶齊齊以桃紅色裝束示人，杏兒戴著桃紅色Cap帽及穿上同色系衛衣以及白色羽絨，至於奶奶同樣穿上桃紅色衛衣以及黑色背心。

胡杏兒跟奶奶去大埔墟街市買餸。（取自instagram）

婆媳關係｜胡杏兒賣口乖讚奶奶

片中只見全程由奶奶話事，期間胡杏兒問道：「買甚麼先呀？」，奶奶即答道：「買蝦先再買魚。」杏兒先隨奶奶往海鮮檔買海䱽魚，期間她挽著奶奶問道：「170蚊算唔算貴啊？」奶奶就回答：「差唔多啦，今日一定係貴。」

之後二人往肉檔取肉兼跟老闆娘閒聊，超嘴甜的胡杏兒說：「我奶奶買嘢都係揀最靚嘅。」狂讚奶奶相當識做。

接著婆媳倆前往蔬果檔購入白菜、豆腐、豆卜及水果等，杏兒更記得兒子跟丈夫的喜好：「大寶鍾意食菜心，老公鍾意食豆苗，二寶只鍾意媽咪。」另外她跟照足習俗買「壓年菜」。

片末杏兒說：「好忙啊今日，但好開心，過年開心，買得開心，我奶奶買嘢最開心」，之後二人於扶手電梯上聊天，杏兒奶奶更：「我今日比平時買多咗嘢，買貴咗500蚊」，胡杏兒即附和：「因為過年嘛，真係冇辦法」。

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婆媳關係｜杏兒自認是好媳婦

不少網民讚杏兒接地氣，更笑稱繼「劉先生」後，另多一位「胡小姐」逛街市。此外網民大讚杏兒奶奶年輕氣質好，又覺得杏兒是位好新抱：「是個嘴巴很甜的兒媳婦，值得我們學學。」

杏兒曾於內地節目《她的雙重奏》大談跟奶奶的相處之道：「我不敢說完不完美，但是我肯定是一個好的兒媳，當然好的兒媳也是需要一個好的婆婆（奶奶），才比較容易吧，不會說把這些都歸功於我自己，我覺得我婆婆也是很好，我才能夠成為一個好的兒媳婦。」

起初杏兒感覺奶奶頗酷，惟相處後明白只是慢熱的人，她說：「其實我婆婆是一個挺酷的人，不是說有型那種，就是我們說的酷就是如果跟你不熟，她是挺冷漠的一個人，但是，如果她感覺到你變成了她的自己人之後，嘩，她就是完全她的愛就會崩堤地這樣全都給你。」

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婆媳關係｜視奶奶如媽咪

現在奶奶待她如女兒一樣，婆媳相處超融洽：「比如說她會煲湯給我喝，她會問我喜歡喝什麼，喜歡吃什麼，像一個媽媽一樣去照顧我的時候，我就覺得真的她是對我真的很好，我覺得我也是當自己是她的女兒這樣。」

杏兒認為只要真心相等，相個奶奶會感受到，她說：「一開始的時候我見到她，第一眼我也有點害怕的說實話，因為我不知道我這個婆婆真的是，我能不能跟她相處好，我相信只要我是就是用心地去對待她，我相信我是能夠打動她的。如果你愛你的丈夫，你肯定是希望他開心。」

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