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流感高峰期｜學校復課成流感傳染溫床　醫生拆解2大染疫高危時刻【附中醫推介防病湯水】

兒童健康

撰文： 沈佩珊

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

學校復課成流感傳染溫床，醫生拆解2大染疫高危時刻。

【流感症狀/流感高峰期】農曆新年長假期結束，中小學全面復課，衞生署署長林文健日前表示，本港流感活躍程度已踏入高峰點，長假期後復課，流感活躍程度有機會再上升。流感肆虐，校園是病毒傳染的溫床，很多父母都會擔心生病，TOPick根據中、西醫的意見，整合全面預防流感懶人包，供各位家長參考。

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流感高峰期｜2大染疫高危時刻容易交叉感染

兒科專科醫生徐梓筠曾於TOPick撰文表示，流感、手足口病、病毒性腸胃炎和新冠肺炎均是開學後常見的傳染病，這些疾病大多經由飛沫或接觸被污染物品而傳播，因此，小朋友最愛的茶點時段玩樂時間，皆是染疫的「高危時刻」，幼童一同進食和共享玩具，容易構成交叉感染，互相傳播病毒。

【流感懶人包：一文看清症狀、傳播途徑、潛伏期】

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流感高峰期｜延醫或引發併發症嚴重可致命

如傳染病的病徵輕微，患者只需多補充水分和休息，一般約一周後便能自行痊癒。但徐醫生強調：「如果小朋友出現病徵2、3天後仍未有好轉，便需要盡早求醫，以免病情變得嚴重，甚至出現併發症」，例如感染新冠病毒的幼兒，嚴重或會引發嘶吼症，出現氣喘、呼吸不暢順等病徵；流感則可能併發腦炎或肺炎，嚴重者致命；嚴重的病毒性腸胃炎也有機會導致心肌炎或腦炎等，因此家長不應掉以輕心。

【流感重症症狀】

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流感高峰期｜4招增強抵抗力預防流感

子女生病受苦，家長必然憂心不已，但其實免疫系統的抵禦能力需要經過「訓練」。徐醫生解釋：「嬰兒出生前，會經母親身體得到不同抗體，再加上如母親餵哺母乳，嬰兒會有一定程度的免疫力。不過半歲後，抵抗力會慢慢減退」，因此，父母不需過度憂慮，只要病情及早得到處理，幼童感染後身體的免疫反應會產生不同抗體，逐漸形成「保護網」。

另一方面，有家長會讓孩子食用不同的營養補充品，如魚肝油丸、維他命C等，藉此增強抵抗力。徐醫生認為，家長也可從日常生活入手，還原基本步，做到均衡飲食足夠休息恒常運動減少壓力，持之以恆的話自然能增強抵抗力。

流感高峰期｜中醫推介5款湯水茶療食譜

復課後往往是小朋友感染疾病的高峰時期，家長不妨幫子女打好免疫力底子，減少生病次數。註冊中醫師徐思濠、吳家緯和馬琦傑曾向TOPick推介多款湯水茶療食譜，有助增強免疫力，預防流感、感冒等疾病，以及舒緩症狀。

【中醫推介防流感湯水食譜】

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