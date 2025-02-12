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兒童飲食｜糙米／紅米／十穀米營養價值大不同　專家教1食法加強兒童營養攝取

兒童健康

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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糙米、紅米、十穀米營養價值大不同，專家教1食法加強兒童營養攝取。

不少家長有在家吃糙米的習慣，包括紅米和十穀米在內，都是營養豐富的健康食品，對小朋友來說同樣適合。但家長可能會疑慮小朋友的進食份量和如何正確的添加在飯餐中，令飯餐的營養更全面之餘，又顧及到小朋友還在成長中的消化系統。

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兒童飲食｜糙米、紅米、十穀米營養價值比較

從營養價值的角度來說，糙米、紅米、十穀米都有獨特之處。點擊圖片查看詳情：

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兒童飲食｜營養師教1食法加強兒童營養攝取

雖然有豐富的營養價值，但同時家長可能擔心粗糙的纖維和的口感未必適合孩子。首先，家長可以考慮孩子的活動水平會影響他們的能量和營養需求。米食應該佔孩子一餐主食的一半左右，可以根據孩子的飢餓程度和活動量靈活調整米食的份量。而混合白米也可以減少過多膳食纖維對孩子消化系統的負擔。因此，以吃一碗飯為一餐的孩子來說，每餐約半碗為紅或糙米較為合適。再者，需要觀察孩子的反應如消化情況和食慾等，可以適時調整食物的份量比例。

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

香港營養師學會認可營養師吳耀芬

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撰文 : 吳耀芬（Kathy） 香港營養師學會認可營養師

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