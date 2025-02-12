兒童飲食｜糙米／紅米／十穀米營養價值大不同　專家教1食法加強兒童營養攝取

▲ 糙米、紅米、十穀米營養價值大不同，專家教1食法加強兒童營養攝取。

不少家長有在家吃糙米的習慣，包括紅米和十穀米在內，都是營養豐富的健康食品，對小朋友來說同樣適合。但家長可能會疑慮小朋友的進食份量和如何正確的添加在飯餐中，令飯餐的營養更全面之餘，又顧及到小朋友還在成長中的消化系統。

最新影片推介

兒童飲食｜糙米、紅米、十穀米營養價值比較

從營養價值的角度來說，糙米、紅米、十穀米都有獨特之處。點擊圖片查看詳情：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

兒童飲食｜營養師教1食法加強兒童營養攝取

雖然有豐富的營養價值，但同時家長可能擔心粗糙的纖維和的口感未必適合孩子。首先，家長可以考慮孩子的活動水平會影響他們的能量和營養需求。米食應該佔孩子一餐主食的一半左右，可以根據孩子的飢餓程度和活動量靈活調整米食的份量。而混合白米也可以減少過多膳食纖維對孩子消化系統的負擔。因此，以吃一碗飯為一餐的孩子來說，每餐約半碗為紅或糙米較為合適。再者，需要觀察孩子的反應如消化情況和食慾等，可以適時調整食物的份量比例。

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

▲ 香港營養師學會認可營養師吳耀芬

更多兒童健康：

兒童肥胖｜每5個學生有1個超重 營養師拆解兒童6大肥胖因素

兒童便秘｜全港約兩成小學生有便秘 營養師教3招揀高纖食物：食錯恐有反效果

最佳早餐食物｜吃錯早餐影響專注力難集中 營養師公開早餐地雷食物+5款健康醒腦配搭

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】