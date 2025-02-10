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屈臣氏BB展｜屈臣氏網店春日BB巡禮　奶粉尿片等過千款嬰幼兒產品4折起

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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屈臣氏網店現正舉行春日BB巡禮優惠，過千款嬰幼兒產品低至4折起。（有關機構提供）

【屈臣氏BB展優惠/春日BB巡禮/屈臣氏網店】一年一度的屈臣氏BB展回歸！即日起至2月20日，屈臣氏網店推出「春日BB巡禮」，匯聚過千款嬰幼兒產品，折扣低至4折。另易賞錢會員購物滿指定金額，即享精彩禮遇。

屈臣氏網店現正舉行春日BB巡禮優惠，過千款嬰幼兒產品低至4折起。（有關機構提供）

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屈臣氏BB展優惠｜精選人氣品牌優惠

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屈臣氏BB展優惠｜加碼優惠

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屈臣氏BB展優惠｜滿額禮遇

屈臣氏網店現正舉行春日BB巡禮優惠，過千款嬰幼兒產品低至4折起。（有關機構提供）

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屈臣氏網店現正舉行春日BB巡禮優惠，過千款嬰幼兒產品低至4折起。（有關機構提供）

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