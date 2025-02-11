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癌症殺手｜43歲台大教授罹肺腺癌逝　後悔生前2大飲食習慣　醫生揭真正致癌原因

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【致癌／患癌／不良飲食／即食麵】都市人最常見為工作廢寢忘餐，甚至只求果腹常吃快餐食物。台灣早年有一名台大教授患肺腺癌，生前極後悔自己忽視飲食致癌，終年僅43歲。有醫生指出，不良飲食習慣並非致癌單一原因，而真正致癌其實另有其因。

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Healthy Life｜體適能教練示範3組壺鈴動作　練背肌減拜拜肉 

據《健康2.0》報道，台灣大林慈濟醫院肝膽腸胃科醫生周宜群指出，患癌成因未必只歸咎於飲食習慣，當中成因相當複雜，有3大因素影響深遠：

  • 疾病因素：如肝癌可能與B型肝炎、C型肝炎或飲酒習慣有關。
  • 個體因素：如本身基因或是家族遺傳問題，或是否有高血壓、高血脂、肥胖等共病。
  • 環境因素：包括飲食習慣、生活環境、壓力、情緒等。

致癌成因｜後悔一日三餐食即食麵、飲汽水　專家揭：非主因

43歲台大教授翁景民早年因患肺腺癌去世，離世前曾後悔自己平時忽略飲食健康，經常一日三餐以即食麵、汽水果腹，導致最後患癌。周宜群指出，癌症的成因相當複雜，就算是經常食用即食麵、喝汽水，亦不一定是直接致癌的唯一原因。

他認為，飲食與癌症之間存在間接關聯，長期攝取高醣、高油、缺乏纖維的食物，可能導致代謝問題，繼而導致肥胖、肌少症等健康問題，引發身體慢性發炎增加患癌風險。因此，不良飲食習慣可能透過引發其他健康問題，間接導致癌症的發生，但不能直接將其視為致癌的成因。事實上，從食品分析和營養學的角度來看，泡麵本身並不含防腐劑或有毒物質，之所以被歸類為不健康食物是因為內附調味包的鈉含量過高，麵體和油包僅提供單一的醣類，長期單吃會導致營養攝取不均衡。故此，坊間許多人誤以為常食即食麵會致癌，但致癌的核心可能不在即食麵本身。

致癌成因｜不良生活習慣同樣增加患癌風險

周宜群強調，忽視飲食習慣的人很大可能有其他不良生活習慣和環境因素，繼而慢慢蠶食他們的健康。這些人有可能長期處於高壓環境，免疫系統失調，加上飲食不均衡、缺乏運動，甚至有吸煙、喝酒、嚼檳榔等不良嗜好，這些高危因素與慢性疾病、慢性發炎，乃至癌症息息相關。就算只戒除吃即食麵和喝汽水，但仍忽視其他方面的生活習慣，患癌機會依然高企。

現今醫學昌明，就算罹癌後仍能有效治療延長患者壽命。周宜群指出，養成正確的飲食習慣、作息規律、堅持運動、保持愉悅的心情，才是預防癌症和防止癌症復發的關鍵。飲食僅是健康生活方式的一部分，單靠飲食，但生活作息照舊，恐怕未必能夠達至理想的防癌效用。

致癌成因｜都市人最容易忽視過勞問題

過往已有很多研究指出，過勞是其中一個致癌的關鍵成因。周宜群認為，過勞不會直接致癌，但會引發心理問題，導致壓力過大影響免疫系統和荷爾蒙，造成身體長年慢性發炎，最後罹癌。他強調，慢性發炎是多種慢性病和癌症的成因之一，故此過勞與癌症之間存在一定的關聯性。

同場加映：過勞危機｜12個過勞症狀

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致癌成因｜10大致癌習慣排名

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患癌風險｜6大提高患癌風險飲食習慣

台灣胸腔暨重症科醫生黃軒日前在個人Facebook專頁發文，指出以下6種常見不良飲食習慣，有可能提高癌症風險，而市民卻不自知。

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1. 攝取過量加工食品

2. 過量攝取紅肉

3. 攝取纖維量不足

4. 吃太多甜食

5. 飲食不規律或吃太飽

6. 飲酒過量

患癌風險｜10招減少患癌風險

那麼，市民平日可以如何減少自己患癌的風險？黃軒就指，飲食仍是影響癌症風險的重要因素之一，並分享以下10招，供大家參考。

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1. 多吃蔬菜、水果和全穀類

2. 減少攝取加工肉類與紅肉

3. 限制攝取糖和高熱量食品

4. 增加健康脂肪的攝取

5. 控制飲食時間與規律性

6. 避免過量飲酒

7. 多喝水

8. 增加益生菌和發酵食品的攝取

9. 減少攝取高鹽食品

10. 維持健康體重

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