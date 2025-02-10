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Ariana Grande首次聯乘Swarovski　音樂符號作靈感入門價$1,300起

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

歌手Ariana Grande首次與Swarovski推出膠囊系列。（黑白圖片/圖片品牌提供）

正所謂前江後浪推前浪，今天的美國樂壇，Madonna又或是Beyonce已經被視為長者，年青一輩聽的都是Taylor Swift、Billie Eilish、Sabrina Carpenter和Ariana Grande等。

談到後者當然少不得最近由她和楊紫瓊主演大熱的電影《魔法壞女巫》，雖然今年奧斯卡頒獎典禮取消演唱入圍的原創歌曲，但仍無阻Ariana Grande的人氣上升，最新不少時裝品牌更看中她的人氣，例如穿上Saint Laurent西裝出席《魔法壞女巫》記者招待會，而水晶品牌Swarovski亦為她推出了一個膠囊系列。

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這一個設計靈感來自小提琴和愛心符號的水晶首飾系列，合共16件產品，包括手鏈、耳環到造型華麗的頭冠、與及心形吊墜等，均由混合切割和鑲嵌的透明Swarovski水晶製作而成，再配合人造珍珠，售價千多元便有交易，作為Ariana Grande的「忠粉」，這個定位應該吸引到不少少女留意。

產品查詢：2699 8638

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