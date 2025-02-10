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父母資產｜父母憂大女「嫁唔出」擬留居屋過活　細仔做保安無得分：佢哋話我生性啲

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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父母擬留居屋給大女憂「嫁唔出」，細仔做保安無得分： 「佢哋話我生性啲」。

不少父母讓子女繼承自己房產，近日有港男於網上討論區分享，一家四口正居住居屋，日前他聽見父母因擔心女兒懶惰、不存錢的性格，難覓另一半，因此考慮把單位留給她，又指兒子較「生性」，毋須擔心。他大為不解，大呻父母「淨係錫我家姐，好似唔鍾意我」。

父母資產｜港男呻父母留層樓給家姐 因擔心對方「嫁唔出」

該名港男於香港討論區以「我好擔心無屋住，我家姐會唔會無人要」為題發文，表示他今年20歲，中六畢業，正從事商場保安工作，月薪1萬8千元，每月家用給4千，而他的姐姐24歲，大學畢業，現時正從事保險經紀，工作時間彈性，毋須經常回公司工作。他又指現在一家四口正住居屋，其單位亦已供完。

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日前，他聽見父母擔心姐姐日後難覓另一半，「平時又懶又唔做家務，間房又好似垃圾屋咁，每個月啲錢月月清，家用都好少俾，睇怕都搵唔到人嫁」，考慮日後將單位留給姐姐，而他則較為「生性」，毋須過於擔心日後生活。

樓主事後大呻，姐姐既是大學畢業，賺錢能力亦比他高，不解為何要把單位留給姐姐，又認為父母較為愛錫姐姐才會這樣。

點解間屋留俾家姐唔留俾我，我生性就唔俾我？咩道理？我覺得阿爸阿媽淨係錫我家姐，根本好似都唔鍾意我咁。

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